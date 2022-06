Další kolaps na kryptu by mohl položit i některé velké hráče

Bticoin se kymácí nad 20.000 dolary a Damoklův meč krize likvidity, visící nad některými firmami, vyvolává obavy z dalšího šíření nákazy ve světě kryptoměn. Sundat by to prý mohlo i některé velké hráče na trhu.

Jedním z nich je společnost Celsius Network. Ta podniká v půjčování kryptoměn, na rozdíl od bank ale bez přísných požadavků na pojištění typického pro tradiční bankovní domy. Firma zastavila veškeré výběry z účtů, swapy a transfery a investoři do digitálních aktiv se obávají, že případný kolaps této společnosti by mohl trhu uštědřit další ránu. Ten se jen složitě vzpamatovává z kolapsu stablecoinu Terra UST, který neudržel pevnou vazbu na americký dolar. Propad hodnoty o více než 99 procent a faktický konec existence Terry otřásl podle některých názorů důvěrou obchodníků v kryptoměny.

„Ve střednědobém horizontu se ve skutečnosti všichni chystají na další sesun,“ domnívá se podle CNBC Mikkel Morch, exekutivní ředitel krypto hedgeového fondu ARK 36. Medvědí trhy mají podle něj ve zvyku poukázat na dosud skryté slabiny a přehnaně zapáčené projekty, takže je možné, že „budeme svědky podobných událostí, jako byl květnový kolaps ekosystému Terra“.

Podle Monsura Hussaina z Fitch Ratings by případná likvidace aktiv společnosti Celsius dál zatlačila na valuaci kryptoaktiv, „což by ve sféře krypta vedlo k většímu šíření nákazy“.

Čtyři miliardy dolarů vsadila na bitcoin americká softwarová společnost MicroStrategy. Ta se dostala do řečí, že stojí před požadavkem na margin call, tedy před situací, kdy je investor vyzván k tomu dorovnat finanční prostředky, aby zabránil ztrátám na obchodech, které učinil s vypůjčenými penězi. Kdyby margin call nastal, musela by firma podle CNBC asi zlikvidovat část svého holdingu v Bitcoinech. MicroStrategy ale popřela, že by požadavku na zvýšení finančních prostředků čelila, konkrétně u své půjčky za 250 milionů dolarů z letošního března, podepřené bitcoinem.

Podle stratégů ze společnosti Glassnode vstoupil medvědí trh pro bitcoin do své „nejhlubší a nejtemnější“ fáze, a to i z hlediska dlouhodobých držitelů, kteří se dostávají pod obrovský tlak. Glassnode sleduje ukazatel nazývaný realizovaná cena, který zachycuje průměrnou nákupní cenu všech bitcoinů v oběhu. Podle tohoto ukazatele se kryptoměna pohybuje zhruba 1000 dolarů pod aktuální realizovanou cenou 23 430 USD.

Bitcoin se teď pohybuje na nejnižších hodnotách od prosince 2020 a mnoho nováčků na trhu je pod vodou. Jenom tento měsíc se jeho cena propadla o více než 30 % a dnes si prochází devátým ztrátovým dnem za sebou.

Podle Glassnode by mohla být užitečným ukazatelem změna čisté pozice takzvaných HODLerů, tedy nejzarytějších investorů, kteří odmítají prodat. S její pomocí lze odhadnou objem coinů, který tyti investoři akumulují nebo posílají pryč. Podle těchto údajů do rukou HODLerů mířilo přibližně 15.000 až 20.000 bitcoinů za měsíc. To by znamenalo pokles o 64 % v porovnání se stavem na počátku května a náznak slábnoucí akumulace.

Stratégové UBS kvůli případným známkám kapitulace sledují naopak těžaře bitcoinů. Ti jsou pod tlakem kvůli vysokým nákladům na energie a závazkům na capex. Bílý prapor na jejich straně by mohl mít také dopad na ceny.

Vývoj bitcoinu za poslední rok zhruba k dnešnímu poledni:

Zdroje: Bloomberg, CNBC, ČTK, Patria.cz, CoinDesk