Finanční aktiva mohou delší dobu zaostávat za ekonomikou, říká expertka Bridgewater Associates

S mírou monetárního utahování, které probíhá v tuto chvíli, se podle mého názoru nedostaneme k 2% inflaci. Na Bloombergu to uvedla Karen Karniol-Tambour z Bridgewater Associates, podle které tak trhy začínají reflektovat potřebu dalšího utahování. V Evropě se to projevuje poklesem cen akcií i dluhopisů. Což pro investory znamená, že nyní nemají k dispozici žádné významné aktivum, které by eliminovalo jejich ztráty.



Současná míra utahování není podle expertky nijak razantní ve srovnání se „sílou ekonomiky a inflace“. Hospodářství sice zpomalí, ale jak bylo řečeno, nesníží inflaci k 2 %. Není tedy lepší cílit nyní inflaci mezi 3 – 4 % tak, aby centrální banky nemusely šlápnout na brzdy do té míry, že by vyvolaly recesi? Karniol-Tambour odpověděla, že jde o relevantní téma a centrální banky nyní stojí před touto těžkou volbou. Nechtějí nechat inflaci vysoko a zároveň se brání vyvolání recese.



Ze sedmdesátých let podle expertky víme, že čím více je inflace tažena externími faktory, o to těžší je tlumit ji monetární politikou. Mezi centrálními bankami také panuje averze k příliš razantním krokům, které by poslaly ekonomiku směrem dolů. Hospodářství je ale v tuto chvíli podle investorky stále velmi silné a celkově existuje riziko, že centrální banky budou reagovat příliš pomalu.



Ohledně Evropy padla otázka na rozšiřující se rizikové spready u vládních dluhopisů některých zemí eurozóny. Investorka míní, že ECB v minulosti ukázala, že má nástroje na snížení těchto spreadů v případě, že by takový krok byl nutný. Na druhou stranu ale nyní panuje prostředí, ve kterém rizikové spready rostou po celém světě. A tudíž nemusí jít o situaci, kterou by ECB již měla nějak řešit.



Řeč se následně stočila k tomu, jak nyní investovat. Karniol-Tambour k tomu uvedla, že pokud rostou rizikové prémie, dá se obyčejně čekat, že díky nim by měli investoři v delším období více vydělávat. Nicméně se stále pohybujeme v prostředí vysoké inflace a utahované monetární politiky, což rizikovým aktivům moc nesvědčí. A významnou složkou investování je nyní úvaha o tom, jak které aktivum chrání proti inflaci.



Karniol-Tambour poukázala i na dlouhodobý vyšší růst cen finančních aktiv ve srovnání s růstem hospodářským. Šlo o vývoj, který reflektoval i monetární politiku, nyní ale podle expertky panuje mezi centrálními bankami shoda na tom, že finanční aktiva mohou nějakou dobu za reálnou ekonomikou zaostávat. A problém banky nevidí ani v tom, kdy dochází k prudším propadům na některých trzích včetně kryptoměn. Pro investory „je to bolestivé“, ale celkově by mělo jít o ozdravný proces.



Zdroj: Bloomberg