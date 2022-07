Úterní obchodování zachráněno Nasdaqem

Dnešní obchodování v USA se neslo v poměrně volatilním duchu, kdy v úvodu dne byly hlavní akciové indexy nejníže. Postupně však začal umazávat ztráty primárně technologický Nasdaq v čele s těmi největšími (Alphabet +4,4 %, +1,9 %, +1,3 %, +3 %, +2,1 %, Meta Platforms +5,1 %), později se přidaly i ostatní sektory americké ekonomiky, ty však nedokázaly zakončit den v plusu, narozdíl od technologického Nasdaqu, který se dokázal dostat z více než jednoprocentní ztráty z úvodu dne až do +1,7 % v samém závěru. Důvodem může být fakt, že obzvlášť velké technolické tituly se již dostaly na poměrně zajímavé úrovně a může se vyplatit začít pomalu akumulovat, ovšem je třeba mít na paměti, že trh bude pravděpodobně dost turbulentní i v dalších měsících.

Trhům dnes do značné míry pomohl i velký propad ropy (-8 až -9 %). Americká lehka ropa (WTI) se tak dostala pod úroveň 100 USD za barel, kde byla naposledy 11.5.2022. To je samozřejmě dobrá zpráva nejen pro motoristy, ale i pro samotná trh, neboť inflace je do značné míry přiživována růstem cen energií, takže každý výraznější pokles je vítán, ačkoliv mám obavu, že napětí bude spíše přetrvávat a výrazně levnější ropa je zatím pravděpodobně v nedohlednu. Americký energetcký sektor však z tohoto propadu cen černého zlata zdaleka tak velkou radost neměl a byl tak nejslabším článkem dne (Chevron -2,6 %, Mobil -3,1 %, -8,1 %, ConocoPhilips -7 %).

Poměrně výrazně pak dnes propadla i cena zlata (-2,2 %) a to konkrétně na úroveň 1767,9 USD za trojskou unci. Důvodem může být rostoucí výnos na "bezrizikových" lépe řečeno málorizikových obligacích, primárně pak na americkém desetiletém dluhopisu. Investoři pak přece jen zvažují, jestli není lepší i nějaký pravidelný výnos na své defenzivní investici.