Důvěra investorů v německou ekonomiku se v květnu překvapivě rychle zotavila z dubnového propadu

Důvěra investorů v německou ekonomiku se v květnu zvýšila více, než se čekalo, a zotavila se z prudkého dubnového poklesu. Dnes to uvedl hospodářský institut ZEW. Jeho index důvěry stoupl z dubnových minus 14 do kladného pásma na plus 25,2 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že hodnota indexu dosáhne 11,9 bodu.



Index je teď 39,2 bodu nad hodnotou z předchozího měsíce. V dubnu zaznamenal nejsilnější pokles od invaze ruských vojsk na Ukrajinu z února 2022 především kvůli nejistotě vyvolané americkými cly.



Hodnocení současné hospodářské situace se snížilo o minus 0,8 bodu na minus 82,0 bodu. Je tak stále nejníže mezi analyzovanými zeměmi a eurozónou, podotýká ZEW.



"Ke zvýšení optimismu přispívá sestavení nové německé vlády, posun v celních sporech a stabilizace míry inflace," uvedl k nejnovějším výsledkům prezident ZEW Achim Wambach.



Německo je největším hospodářstvím v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německé ekonomiky závislá.



Německá ekonomika se v letošním prvním čtvrtletí vrátila k růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) se proti předchozím třem měsícům podle předběžné zprávy statistiků zvýšil o 0,2 procenta. Za poslední dva roky ale německá ekonomika klesla, jako jediná ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7.