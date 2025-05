Rozbřesk: Nižší čínsko-americká cla, je vyhráno?

Dočasné obchodní příměří mezi Čínou a USA přineslo na trhy viditelnou úlevu. Vzájemné celní sazby mezi Čínou a USA klesnou na 90 dní o 115procentních bodů, což bude znamenat viditelně nižší “novou” celní zátěž na dovoz z Číny do USA (na úrovni 30 %). Tato výše celní sazba již podle nás nemusí vést k výraznému ochromení vzájemného obchodu a negativní dopady zejména do amerického růstu nemusí být tak výrazné, jak jsme se obávali.



V našem základním scénáři jsme sice počítali se snížením obchodního napětí na ose USA-Čína, předpokládali jsme však, že deeskalace bude trvat déle a celní sazby zakotví na vyšších úrovních (v blízkosti 60 %). To je příznivá zpráva zejména pro americkou ekonomiku, jistý pozitivní signál ovšem vysílá i k Evropě. Zdá se, že americká administrativa je i díky tlaku domácího byznysu nyní v režimu, kdy nechce obchodní napětí dále eskalovat, ale primárně ho využít k dosažení pragmatických obchodních dohod.



To neznamená, že je “vyhráno” a že obchodní chaos nastartovaný “dnem osvobození” nebude mít své viditelné ekonomické náklady. Americká efektivní celní sazba vzroste letos tak jako tak meziročně o více než 13procentních bodů a panuje výrazná nejistota ohledně toho, zda po vypršení devadesátidenních “odkladů” vysokých celních sazeb nedojde na začátku léta k jejich znovuzavádění. A tato nejistota může v mezičase v globální ekonomice brzdit investiční aktivitu. V tuto chvíli se však zdá, že obchodní jestřábi v čele s Peterem Navarrou jsou trochu odsunuti na vedlejší kolej a americká administrativa dělá “hodně” pro to, aby nové obchodní dohody, pokud možno uzavírala.



Tato změna ”stylu” je pro nás pozitivním překvapením a v tuto chvíli i náš revidovaný odhad na český růst (1,7 % v roce 2025 a 1,5 % v roce 2026) vypadá možná až příliš konzervativně. Pokud by došlo v nejbližších týdnech také k výraznějšímu pokroku v obchodních jednáních s EU, je pravděpodobné, že i český růst začneme opatrně revidovat směrem vzhůru.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna paradoxně reagovala na nižší obchodní napětí a zisky akciových trhů lehce negativně. Proč? Pravděpodobně v důsledku globálně silnějšího amerického dolaru i vyšších dolarových výnosů. Pohyby na koruně však nejsou tradičně nijak dramatické a měnový pár se podle nás nebude ani v následujících seancích výrazně vzdalovat od 25,00 EUR/CZK.



Eurodolar



Deeskalace obchodní války USA-Čína přinesla mohutný nárůst apetitu po riziku, ze kterého paradoxně profitoval dolar, neboť tržní dolarové úrokové sazby vyskočily viditelně výše.

Dnes bude bezesporu hlavní událostí americká inflace za měsíc duben. Ta by již částečně mohla zohlednit vyšší celní sazby – zejména pak desetiprocentní plošné clo zavedené po Dni osvobození. Vyšší celní sazby by se měly propsat do jádrové inflace skrze vyšší ceny dováženého zboží. Pohlédneme-li na očekávání trhu, tak analytici s jistým nárůstem zbožové inflace počítají, ale nikterak velkým (konsensus pro meziměsíční růst činí jen 0,3 %). Podle našeho názoru existuje riziko pro překvapení na obě strany s tím, že meziměsíční přírůstek jádrové inflace by neměl překročit 0,4 %. Pokud se tak stane, tak by trh mohl začít sázet na to, že to nejhorší z dopadů cel na inflaci můžeme mít za sebou a mohl by spoléhat na to, že Fed nebude tak přísný. Následný propad dolarových sazeb by mohl poslat eurodolar opět o něco výše.