Wall Street: Jízda na horské dráze s dobrým koncem

Americké akciové trhy zaznamenaly hodně volatilní obchodní seanci, když investoři nejdříve pokračovali ve výběru nedávných prudkých zisků, následně reagovali na výsledek zasedání Fedu a také na další prohlášení Trumpa.

Americká centrální banka ponechala podle očekávání sazby beze změny, ale následující komentář jejího šéfa nebyl moc optimistický. J. Powell uvedl, že od posledního zasedání vzrostly rizika pro nárůst nezaměstnanosti i inflace. Tato kombinace by mohla zahnat Fed do kouta, kdy by musel rozhodovat mezi nižšími sazbami a podporou trhu práce nebo vyššími sazbami v boji s inflací. Powell ale zároveň uvedl, že americká ekonomika je zatím solidní, a tak dává Fedu dostatek prostoru pro vyčkání a vyjasnění situace. Powell také zdůraznil, že Fed nemusí s úpravou sazeb nikam spěchat.

Do vývoje obchodování dnes opět zásadněji promluvil i americký prezident Donald Trump, který nejdříve uvedl, že neplánuje snížit cla, aby tím otevřel cestu k vyjednávání s Čínou. V závěru obchodování se objevily na trhu spekulace, že Trump plánuje zrušit globální omezení pro vývoz čipů, které zavedla ještě administrativa jeho předchůdce Bidena. Údajně tak ale chce učinit proto, aby mohl ještě více omezit jejich vývoz do určitých zemí. Na akciích dvou top producentech čipů AMD a Nvidii se tato zpráva projevila pozitivně. I hlavní indexy nakonec zavřely v zelených číslech.



Mezi nejslabšími akciemi dne v rámci indexu S&P 500 se nečekaně objevily akcie Alphabet, poté co vysoce postavený manažer ve společnosti uvedl, že objem vyhledávání přes prohlížeč v minulém měsíci poklesl na úkor vyhledávání pomocí AI. dle něj také zvažuje, že do svých telefonů přidá i AI vyhledávač. Akcie Alphabet, která mateřskou společností , propadly o více než 7 %.