Trump míří do Perského zálivu. Co od jeho první zahraniční cesty čekat

Ropa, investice, polovodiče a mírová jednání budou pravděpodobně hlavními body programu amerického prezidenta Donalda Trumpa na jeho první zahraniční návštěvě od nástupu do funkce. Naplánované jsou zastávky v Saudské Arábii, Kataru a Spojených arabských emirátech.

„Očekáváme řadu oznámení týkající se množství různých oblastí,“ řekla Monica Malik, hlavní ekonomka Abu Dhabi Commercial Bank. Pozitivním signálem by podle ní bylo také odstranění desetiprocentního cla na dovoz hliníku a oceli do USA.



Investiční horečka

Trump má dobré vztahy zejména se Spojenými arabskými emiráty a Saudskou Arábií. V obou zemích vlastní rodina amerického prezidenta několik podniků a plánuje zde developerské projekty. Kritici tvrdí, že zájmy Trumpovy rodiny posilují pozici obou zemí při případném vyjednávání. Zároveň se obávají možného střetu zájmů.

Návštěva amerického prezidenta přitáhla do Perského zálivu množství představitelů Wall Street a Silicon Valley. Na Saudsko-americkém investičním fóru vystoupí například šéf firmy Larry Fink, spoluzakladatel Palantiru Alex Karp a další vysocí představitelé firem , , a Alphabet.

Malik očekává, že se během týdne dočkáme oznámení množství investic jak směrem do USA, tak do Perského zálivu. „Emiráty oznámily řadu investic ve Spojených státech a my si myslíme, že příležitosti pro investice se naskytnou také pro americké firmy,“ uvedla ekonomka.

Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie se zajímají zejména o pokročilé americké čipy. Přísně omezovat jejich vývoz začala již minulá administrativa. Trump chce parametry omezení zjednodušit. „Upravená regulace bude jednodušší, nastartuje inovace a zajistí USA dominanci v AI,“ uvedlo americké ministerstvo obchodu.



Levnější ropa pro Američany

Dalším z důležitých bodů budou jednání ohledně ceny ropy. Trump dlouhou dobu tlačil země sdružení OPEC, aby navýšily těžbu a snížily tak cenu ropy pro americké spotřebitele. Nicméně Saudská Arábie již zaznamenala pokles tržeb, a pokud zůstanou ceny za barel na současných cenách déle, bude muset svůj postoj ke zvýšené produkci zvážit.





Nižší cena ropy a investiční ambice dostaly rozpočet Saudské Arábie do deficitu. Saudové slíbili americkému prezidentovi, že budou během jeho vlády v USA investovat přes 600 miliard dolarů. Zároveň mají v plánu další nákladné projekty.

Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu potřebuje Saudská Arábie cenu ropy nad 90 dolary za barel. „Očekáváme, že deficit státního rozpočtu Saudské Arábie se může dostat z 35 až na 75 miliard dolarů, pokud cena ropy zůstane kolem 62 dolarů za barel,“ řekl Farouk Soussa, ekonom . Cena ropy se za posledních dvanáct měsíců propadla o 22 procent na 65 dolarů za barel.



Mírová jednání Rusko-Ukrajina

Část programu by měla být podle očekávání vyhrazena také mírovým dohodám. Prezident Trump slíbil ukončení konfliktu mezi Gazou a Izraelem, zároveň se snaží dotlačit k mírové dohodě také Ukrajinu a Rusko. Tyto státy momentálně jednají v Saudské Arábii a Trump doufá, že rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem přiblíží konec války a mír, který slíbil svým voličům.

Íránský jaderný program

Dále by se měl Trump věnovat rozhovorům s Íránem ohledně jejich jaderného programu. Zájem o vlastní civilní jaderný program přitom projevila také Saudská Arábie, která požádala USA o souhlas a výpomoc s programem. V minulých letech byla jakákoliv podpora saudského jaderného programu podmíněna normalizací vztahů s Izraelem.