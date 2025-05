Býci ztrácejí půdu: Trumpovy tarify dusí rally na amerických trzích

Úterní obchodování na zámořských trzích bylo většinu seance spíše v negativním duchu, kdy indexy ztrácely cca. 0,5 %, aby nakonec průmyslový Dow Jones odepsal 1,0 %, technologický Nasdaq Composite ztratil 0,9 % a průměr S&P 500 zaostal za včerejškem o 0,8 %.



Důvodů k poklesu bylo několik, ale hlavní je zřejmý. Vyjednávání americké administrativy kolem „recipročních“ cel a kupříkladu nezahrnutí Číny k 17 ostatním státům, se kterými nyní USA vede rozhory.



V odpoledních hodinách vedl rozhovor v Bílém domě přímo prezident Donald Trump s kanadským premiérem Carneyem a ještě před samotnou schůzkou nezapomněl prezident USA připomenout, že Amerika vlastně nepotřebuje kanadské automobily, energii ani dřevo a ve výsledku zpochybnil přínos Kanady pro americkou ekonomiku. Během setkání prezident USA nezapomněl zmínit, že Kanadě by bylo vlastně lépe jako 51. americkému státu. Minimálně kanadský premiér zachoval dekórum a snažil se vést důstojný dialog, který by nakonec vedl k novému ekonomickému a bezpečnostnímu rámci mezi oběma severoamerickými zeměmi.



Výsledky za předešlé čtvrtletí zveřejnila společnost Palantir Technologies, která překonala odhady analytiků, nicméně díky výraznému ocenění společnosti, jež má forward P/E 148x, tedy výrazně nad průměrem trhu, zakončily akcie ve ztrátě přibližně 12 %. Dobrou zprávou pro investory je nárůst vládních zakázek o 45 % či růst tržeb v komerčním sektoru o 71 %.



Lépe se vedlo akciím , které se posunuly severním směrem o cirka 2 %. Automobilka včera představila solidní, ale ne vynikající čísla a dnešní reakce může být brána jako odraz od 200denního klouzavého průměru. Jen pro připomenutí, tržby meziročně poklesly o 5 %, čistý zisk na akcii 0,14 USD vs 0,49 USD před rokem. Elektromobily Fordu zaznamenaly zlepšení z pohledu EBIT ztráty, která činila 849 mil USD, kdežto před rokem byla ztráta více jak 1 mld. USD. Díky velké nejistotě kolem cel prezidenta Trumpa pozastavila společnost celoroční výhled. Největšímu riziku bude automobilka čelit na poli dodavatelských řetězců a dovozem klíčových komponentů.



Po uzavření trhu bude reportovat výsledky za 1.kvartál společnost Advance Micro Devices neboli AMD. Analytici očekávají tržby zhruba 7,1 mld. USD, a to při čistém zisku na akcii 0,94 USD, což představuje nárůst o více jak 50 %. Vysoce sledovanou metrikou budou tržby z data center, kde analytici očekávají meziroční růst o 55 % na 3,6 mld. USD. Problémem může být určitě omezení exportu čipů do Číny, na stranu druhou jsme již u velkých společností jako Meta Platforms či Alphabet mohli vidět potvrzení kapexů přes investice do AI. Akcie AMD klesly přibližně o 1 % a dále posílila o cca. 0,7 %.



EUR/CZK 24,93, USD/CZK 21,94, EUR/USD 1,1365, WTI 59,17 USD/barel, Brent 62,17 USD/barel, Troyská unce zlata 3.417 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,31 %, Bitcoin 94.707 USD, Ethereum 1.770 USD