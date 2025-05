Trhy se po celní bouři opět uklidňují, bezpečné přístavy naopak letošní zisky korigují

Akciové indexy po celém světě se zotavily ze svých ztrát po celní ofenzívě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dočasné obchodní příměří mezi USA a Čínou podpořilo desítky indexů a některým z nich, včetně S&P 500, pomohlo překročit úrovně z doby před navržením cel 2. dubna. Nad úrovně z počátku dubna se vrátily zejména indexy zemí, které byly prezidentovými hrozbami nejvíce zasaženy, jako je Hongkong, Čína a Kanada.







Index Hang Seng v Hongkongu vzrostl o 17 % od minima z minulého měsíce, zatímco čínský index CSI 300 vzrostl o více než 8 %. „Trh v krátkodobém horizontu skutečně nezvažuje, co by se mohlo stát v příštích dvou nebo třech měsících,“ varoval Jian Shi Cortesi, portfolio manažer společnosti Gam Investment Management v Curychu. „Stejně jako když byl Trump zvolen a všichni říkali ‚to je pro trh skvělé‘ a trh jen rostl, a pak zavedl cla a trh se zhroutil. Trh se stále snaží předpovídat jednání někoho, kdo je velmi nepředvídatelný.“



Trumpova touha přetvořit globální obchodní prostředí, která zahrnuje navrhování nebo zavádění vysokých cel na mnoho zemí, zasela na globálních trzích nejistotu. Globální index MSCI po oznámení cel 2. dubna klesl o 8,6 % během dvou dnů a ukazatele volatility, jako je MOVE pro státní dluhopisy a VIX pro akcie, vzrostly.







Odmazání tohoto pohybu a návrat k rizikovým aktivům znamená ale také odklon od bezpečných přístavů. Švýcarský frank a japonský jen oslabily na úrovně, které jsme od začátku dubna neviděli. Zlato však svůj výkon od 2. dubna jen mírně snížilo a zkorigovalo roční zisk na 24 %.







Někteří stratégové reagovali rychle. David Kostin z na základě nižších cel a vyhlídek na silnější ekonomický růst a menší riziko recese zvýšil svůj 12měsíční odhad pro index S&P 500 na 6 500 bodů z 6 200, což naznačuje další 11% růst. A stratégové z Holdings zvýšili doporučení pro čínské akcie na „taktické nadvážení“. „V jednáních a v detailech je ještě dlouhá cesta, ale trhu se, zdá se, ulevilo, že to není katastrofa,“ podotkl Thomas Martin, seniorní portfolio manažer u společnosti Globalt Investments.



Do globálního indexu MSCI přiteklo od minima 8. dubna více než 13 bilionů dolarů v tržní kapitalizaci, jak ukazují data sestavená Bloombergem, když se tento index obchoduje na nejvyšší úrovni od začátku března. To může připravit půdu pro stabilní růst akcií, jak investoři znovu získávají důvěru.



„Každý den, kdy Trump nemluví o zvyšování cel, je dobrým dnem pro akciový trh,“ řekl Ed Yardeni, zakladatel Yardeni Research v New Yorku. „Trh chce, aby Trump vyhlásil vítězství ve své obchodní válce a přešel na méně turbulentní záležitosti.“



Zdroj: Bloomberg