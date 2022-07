Boeing by mohl kvůli regulaci zrušit program modelu 737 MAX 10, řekl šéf firmy

Šéf americké společnosti Dave Calhoun v rozhovoru s časopisem Aviation Week zmínil riziko, že podnik může být donucen kvůli regulaci zrušit program modelu 737 MAX 10. Na konci letošního roku vyprší lhůta, do které musí firma získat schválení tohoto dopravního letadla od amerických úřadů.



"Když vezmete v úvahu, čím jsme prošli, dluhy, které jsme museli nashromáždit, naši schopnost reagovat nebo ochotu dotáhnout věci do konce, ani svět bez modelu 10 není tak hrozivá představa," řekl Calhoun. "Neočekávám (zrušení programu) a nechci, aby si to někdo myslel. Je to jen riziko," dodal.



Mluvčí podle BBC Calhounovy výroky potvrdila. Zopakovala, že firma spolupracuje s Federálním úřadem pro letectví (FAA) a je "odhodlána splnit jeho očekávání i očekávání svých zákazníků, aby letoun 737-10 dostal certifikaci" a ho mohl dodávat.



Začátkem letošního roku FAA varoval, že certifikaci pro letoun 737 MAX 10 nemusí do konce roku získat. Bez ní přitom nemůže letecká společnost uvést stroj do provozu.



Pokud schválení nezíská, bude muset podle předpisů platných od příštího roku přidat do kokpitů letadel MAX 10 výstražný systém. Případně by mohl v tomto ohledu dostat výjimku od amerického Kongresu. Zahrnutí výstražného systému znamená, že by musel přepracovat konstrukci pilotní kabiny a vyškolit piloty pro létání v nové konfiguraci.



Boeing dostal objednávky na více než 600 letounů 737 MAX 10 od 18 zákazníků, včetně aerolinek IAG a United Airlines.



Požadavky amerických úřadů byly zavedeny po dvou nehodách jiných modelů řady 737 MAX, při nichž v Indonésii a v Etiopii zahynulo celkem 346 lidí.