Rozbřesk: Vyspělý svět míří do (technické?) recese

Zatímco první polovina roku se nesla ve znamení rostoucích obav z inflačního vývoje, do druhé půlky vstupují finanční trhy se strašákem jménem recese. Tento posun v převládajícím makro narativu nejlépe ilustruje pohled na dluhopisový trh – dlouhé výnosy prudce padají společně s tím, jak trhy přeceňují výhled úrokových sazeb. Obavy z recese jsou nicméně viditelné také v reálné ekonomice na straně spotřebitelů; například v eurozóně je spotřebitelská důvěra na podobné úrovni jako z počátku pandemie, v Česku dokonce ještě o poznání nižší…



Ve Spojených státech evidentně narůstají obavy, že se Fedu vymkne svižné utahování měnové politiky z rukou a nebude schopen zajistit slibované hladké přistání americké ekonomiky. Koneckonců, z historického pohledu by se jednalo o relativně raritní záležitost a je otázkou, proč by se to Fedu mělo zrovna v takto komplikovaných makroekonomických podmínkách podařit. Americká ekonomika má přitom už nyní do (technické) recese blíže než jiné vyspělé ekonomiky – po poklesu v prvním čtvrtletí totiž nowcast atlantského Fedu předpovídá propad i ve druhém kvartále (-2,1 % saar), přičemž ani vyhlídky na zbylou část roku nejsou zrovna optimistické.



V Evropě se sice ECB teprve chystá zahájit cyklus růstu sazeb (21.7.), ekonomika eurozóny je však taktéž pod tlakem a nelze vyloučit, že ve druhé půli tohoto roku spadne do recese. Ostatně, válka na Ukrajině a její negativní efekty – především v podobě vyšších cen energií – dopadají na ekonomiku eurozóny velmi citelně. A ještě o poznání tvrdší by byly dopady případného zastavení dodávek ruského plynu do EU. V takovém scénáři bychom nehovořili o technické recesi, ale o opravdu tvrdém přistání.



A konečně také v případě české ekonomiky jsme pro nejbližší čtvrtletí naladěni spíše negativně. Přestože ve druhém čtvrtletí může hospodářský růst ještě vykázat kladnou nulu, máme za to, že mělké recesi se tuzemská ekonomika ve druhé polovině roku zřejmě nevyhne, a to především z důvodu vysoké inflace/prudkého poklesu reálných příjmů a ochlazení spotřebitelské poptávky. I tak může jít stále o relativně optimistický scénář – v případě nedostatku plynu a racionalizace spotřeby patří totiž česká ekonomika k těm vůbec nejzranitelnějším v rámci celé EU.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna zůstává zaparkována u hranice 24,75 EUR/CZK, což dává tušit, že včerejší první setkání nové bankovní rady ČNB (zatím) nepřineslo změnu v nastavení intervenčního režimu. Česká měna včera nechala bez povšimnutí i další signál zhoršujících se fundamentů – tuzemská obchodní bilance v květnu propadla hlouběji do deficitu (zejm. z důvodu vysokých cen dovážených komodit). Naproti tomu květnová průmyslová produkce překvapila pozitivně (+2,4 % meziměsíčně), když významně zrychlila výroba automobilů díky částečné úlevě v globálních dodavatelských řetězcích.

Dnes budou na pořadu dne květnová čísla za maloobchod a ČNB také zveřejní skutečnou výši intervencí na devizovém trhu za květen.



Eurodolar

Eurodolar se včera sesunul opět o kousek blíže paritě, kde byl naposledy v roce 2002. Zatímco americkému dolaru svědčí změna dominantního makro narativu (viz úvodník) v kombinaci s jestřábím Fedem, euro je v tvrdé defenzívě nejen díky tomu, že ECB se zvýšením sazeb teprve začne, ale také z důvodu rostoucího rizika odstřižení EU od ruského plynu.

Dnes bude eurodolarový trh sledovat především americké payrolls za červen, které ukáží, zda trh práce zůstává i nadále přehřátý, nebo se i na něm už začínají projevovat známky ochlazení. Vedle toho stojí za zmínku také vystoupí centrálních bankéřů z obou stran Atlantiku, především pak odpolední projev šéfky ECB Christine Lagardeové.



Zahraniční Forex

Maďarská centrální banka včera zvedla týdenní depo sazbu o 200 bps na 9,75 %, výrazně nad očekáváním trhu (50 bps), díky čemuž forint zastavil prudký propad posledního týdne a na frontě s eurem si připsal více než procento. Polská centrální banka naopak trhy lehce zklamala, když zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 50 bps na 6,50 % (vs. 75 bps očekávání trhu). Kurz polského zlotého vůči euru však zůstal bez významnějších pohybů. Dnes je na pořadu dne tisková konference polského guvernéra Adama Glapinského.