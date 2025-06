Trump trhy novými hrozbami nerozbořil. Boeing trpí neštěstím letounu, Oracle vzlétl na cloudu

Dnešní obchodování zejména v úvodu negativně poznamenala noční zpráva od amerického prezidenta, který prý plánuje do dvou týdnů oznámit jednostranná cla na desítky obchodních partnerů. Znovu tedy přichází dělostřelecká příprava před jednáními, a to konkrétně před vypršením odkladu na předchozí cla 9.7. Znovu chce Trump nadiktovat podmínky, o kterých se nediskutuje, byť na druhou stranu tvrdí, že se jednání s Evropou jeví vyvíjet slibně. Trump nicméně už v minulosti opakovaně ukázal, že hrozby buď nenaplní, nebo odloží, případně je zmírní, nebo nakonec otočí. A vyjednávat bude. A to je důvodem, proč trhy nepanikaří.

Dopad na akcie je tak poměrně malý. V Evropě klesal nejvíce DAX , který ztrácel až přes procento, ztrátám se naopak bránil britský index FTSE100 stagnuje. Americké futures obchodovaly v mírných ztrátách, řádné obchodování probíhá s hlavními indexy DJIA , S&P 500 i Nasdaq blízko nulových změn. Eurodolar pokračoval v cestě vzhrůru. Výnosy amerických i evropských dluhopisů klesají o pár bodů, když poptávka po bezpečí přece jen zesílila.

Z nevýrazného vývoje trhů vybočily dvě silné akcie a to jedna pozitivně a druhá negativně.

Akcie leteckého výrobce oslabovaly v americkém premarketu až o více jak 8 procent a aktuálně v úvodu řádného obchodování ztrácely přes 5 procent pod 203 USD/akcie v reakci na zprávy o pádu letounu 787-8 Dreamliner krátce po vzletu z indického letiště na trase do Londýna. Podle zpráv od policie nikdo nepřežil, další desítky mrtvých jsou na zemi. Jde tak o jedno z historicky nejtragičtějších leteckých neštěstí. Jde také o první havárii tohoto typu letounu, konkrétní stroj aerolinky Air India využívají od roku 2014, modelová řada byla uvedena v roce 2011.

Společnost předpovídá, že tržby z cloudové infrastruktury vzrostou ve fiskálním roce, který začal tento měsíc, o více než 70 %, což v pozdním obchodování zvýšilo cenu akcií díky nadšení investorů z tohoto pečlivě sledovaného segmentu. Akcie v premarketu rostly až o více než 9 %, po otevření hlavního trhu své zisky rozšířily až na +14 %. „Nedávno jsme obdrželi objednávku, která říkala: vezmeme veškerou kapacitu, kterou máte, ať je kdekoliv,“ řekl předseda představenstva Larry Ellison během hovoru s analytiky po zveřejnění výsledků. „Může to být v Evropě, v Asii – vezmeme všechno. Něco takového jsme ještě nezažili.“

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:41 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7799 0.0159 24.8412 24.6832 CZK/USD 21.3925 -0.7999 21.5605 21.3230 HUF/EUR 401.1468 0.2608 401.4470 398.5191 PLN/EUR 4.2697 0.4138 4.2743 4.2349

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3093 0.5449 8.3445 8.2436 JPY/EUR 166.4155 0.2415 166.7655 165.1177 JPY/USD 143.6900 -0.5702 144.4500 143.1750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8515 0.4181 0.8545 0.8449 CHF/EUR 0.9418 -0.0653 0.9429 0.9392 NOK/EUR 11.5151 -0.4061 11.5899 11.5116 SEK/EUR 10.9277 -0.5225 10.9901 10.8912 USD/EUR 1.1582 0.8107 1.1632 1.1491

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5328 -0.3219 1.5439 1.5305 CAD/USD 1.3612 -0.4527 1.3675 1.3610