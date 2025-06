Akcie Boeing (-8 %) platí za pád letounu 787-8 Dreamliner z Indie do Londýna. Nepřežilo 242 lidí na palubě a další desítky na zemi

Akcie leteckého výrobce oslabovaly v americkém premarketu až o více jak 8 procent a aktuálně v úvodu řádného obchodování ztrácejí přes 5 procent pod 203 USD/akcie v reakci na zprávy o pádu letounu 787-8 Dreamliner krátce po vzletu z indického letiště na trase do Londýna. Podle zpráv od policie nikdo nepřežil, další desítky mrtvých jsou na zemi. Jde tak o jedno z historicky nejtragičtějších leteckých neštěstí. Jde také o první havárii tohoto typu letounu, konkrétní stroj aerolinky Air India využívají od roku 2014, modelová řada byla uvedena v roce 2011.

Letadlo společnosti Air India s 242 lidmi na palubě mířící do Británie se dnes krátce po startu zřítilo do obydlené čtvrti za letištěm v západoindickém městě Ahmadábád. Záchranáři již na místě neštěstí vyzvedli přes 100 těl. Většina cestujících pocházela z Indie. Podle policie, kterou cituje agentura AP, neštěstí zřejmě nikdo nepřežil.



Spoj AI171 směřující z Ahmadábádu na londýnské letiště Gatwick se zřítil na lékařskou ubytovnu v obydlené oblasti Méghánínagar, která k letišti přiléhá na jihozápadě. Záchranáři již podle agentury Reuters z budovy vyzvedli nejméně 30 těl, další lidé v objektu uvázli. Indická televize CNN News-18 uvedla, že obětí neštěstí se stalo mnoho mediků.



Řízení letového provozu indického letiště podle agentury AP uvedlo, že letoun odstartoval ve 13:38 místního času (10:08 SELČ), pak vyslal nouzový signál, přestal se ozývat a po pěti minutách se zřítil. Zatím není jasné, co nehodu způsobilo.



Na palubě 787-8 Dreamliner bylo podle letecké společnosti deset členů palubního personálu, dva piloti a 230 pasažérů, z nichž 169 pocházelo z Indie, 53 z Británie, sedm z Portugalska a jeden z Kanady. Podle Reuters v letadle cestovalo 217 dospělých, 11 dětí a dva kojenci.



Mariana Wernerová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničí s odkazem na českou ambasádu v Dillí uvedla, že podle prvních oficiálních seznamů pasažérů by neměl být na palubě žádný český občan.



Letiště Gatwick nehodu již potvrdilo s tím, že letadlo tam mělo dosednout v 18:25 místního času (19:25 SELČ). Letiště v Ahmadábádu, které dočasně přerušilo provoz, svolalo všechny záchranné složky a je v kontaktu s rodinami pasažérů. Svou pomoc nabídlo i britské ministerstvo zahraničí, dodala agentura.



Předseda představenstva Air India Natarádžán Čandrasékaran podle webu Times of India vyjádřil nejhlubší soustrast rodinám a blízkým pasažérů, zatímco indického ministra letectví Ráma Móhana Naidúa Kindžarapua nehoda podle agentury AFP šokovala a zdrtila. "V této smutné hodině jsem v myšlenkách se všemi, které tato událost zasáhla," napsal na síti X indický premiér Naréndra Módí. V myšlenkách s cestujícími i rodinami je jeho britský protějšek Keir Starmer.



Boeing 787-8 Dreamliner je jedno z nejmodernějších přepravních letadel, která v současnosti létají. Podle serveru Aviation Safety Network se jedná o první nehodu tohoto typu stroje, který aerolinky začaly používat v roce 2011. Stroj, který dnes havaroval, společnost Air India obdržela v lednu 2014.



Dosud nejtragičtější nehodou letadel je srážka dvou Boeingů 747 na letišti na Kanárských ostrovech, při které v březnu 1977 zahynulo 583 lidí.