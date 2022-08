BofA: Obrat k hrdličkám se nekoná, trh ještě nemusí být na dně, u zisků vládne velký optimismus

Trhy se začaly předčasně klonit k názoru, že Fed se otočí opět směrem k hrdličkám. Na Bloombergu to uvedla Jill Carey Hall z Securities, která se ale podle svých slov domnívala, že tomu tak být nemusí. A míní, že poslední čísla z amerického trhu práce její pohled potvrzují. Fed kvůli nim totiž bude muset utáhnout finanční podmínky více a trhy mohou ještě klesat.



Hall hovořila o dalším zvýšení sazeb dosahujícím 50 bazických bodů a pak o zvyšování o 25 bazických bodů, které by mohlo skončit na počátku roku 2023. V druhé polovině příštího roku by Fed mohl obrátit a sazby opět snižovat. Pokud se dostaví recese, bude podle ekonomky ve srovnání s historickým standardem relativně mírná.



Následující graf ukazuje, že podle BofA americký HDP klesne i v dalších čtvrtletích, růst bude až ve druhém čtvrtletí příštího roku. Podle ekonomky svého dna nedosáhly ani akciové trhy. Usuzuje tak i z historického vývoje, který ukazuje, že akcie se nahoru vydávají až poté, co Fed otočí svou politiku a začne sazby snižovat.



Zdroj: Twitter



V základním scénáři by podle ekonomky měl index S&P 500 uzavřít konec roku na 3600 bodech, sazby by na konci roku měly dosahovat 3,6 %. Jako příliš optimistická hodnotí očekávání na straně zisků obchodovaných firem. Ty totiž podle ní příští rok meziročně klesnou o 8 %, zatímco konsenzus hovoří o znatelném růstu. „S ohledem na mzdové tlaky jde o velký optimismus“, dodala Hall.



„Stále preferujeme hodnotu před růstem. A též kvalitu“, zmínila ekonomka ohledně akciové strategie. Lepší pozici také podle ní mají akcie malých firem. Ty si během poklesu celého trhu vedou obvykle hůře, než velké firmy. Nyní jim ale nahrávají silné výdaje na služby a k tomu se výhled ziskovosti u nich zdá být lepší. V neposlední řadě pak valuace malých firem nyní mnohem více odráží riziko recese.

Zdroj: Bloomberg, Youtube