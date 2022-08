Hladina řeky Rýn klesá. Lodní přeprava klíčových komodit se komplikuje

Hladiny vody na řece Rýn nebezpečně klesají až k bodu, kdy by se fakticky uzavřel. To ohrožuje obchod s obrovským množstvím zboží v době, kdy se Evropa snaží odvrátit ekonomickou krizi. Řeka v německém Kaubu, klíčovém průjezdním bodě pro přepravu komodit, má o víkendu klesnout na 47 centimetrů a bude tak chybět pouhých 7 centimetrů k tomu, aby byla nesplavná.



Nyní, když Evropa čelí nejhoršímu nedostatku energie za několik desetiletí, Rusko utahuje zemní plyn a zvyšuje tak inflaci, přilévá změna klimatu další olej do ohně. Neprůjezdná řeka by mohla zastavit tok zboží od paliva až po chemikálie, zrovna když se vlády snaží zabránit energetické krizi, která by uvrhla region do recese. "Nízká hladina vody již limituje dodávky uhlí, protože se snižuje počet lodí, které je možné použít, a ty unesou méně nákladu," uvedl v prohlášení dodavatel energie EnBW. "Náklady na přepravu uhlí proto rostou, což zase zvyšuje náklady na provoz uhelných elektráren."





Nízká hladina vody znamená, že plavidla musí snížit své zatížení, aby se mohly po řece plavit. V roce 2018, kdy se voda naposledy snížila, vedlo toto narušení ke snížení růstu německé ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí o 0,4 %, odhadli analytici z . Tentokrát to může být ještě naléhavější, protože vodní cesta je jednou z možností, jak vykompenzovat ztracené ruské dodávky energie. Rýn, který se vine 1 288 kilometrů ze Švýcarska do Severního moře, je vysoce důležitý pro dodávky a export topného oleje, benzínu, uhlí a dalších komodit. Potřeba uhlí vzrostla, když Německo začalo dostávat méně plynu z Ruska. Pokud Rusko uzavře své dodávky zemního plynu do země úplně, hrozí Německu 4,8% ztráta výkonu ekonomiky, varoval minulý měsíc Mezinárodní měnový fond.



V úterý hladina vody v Kaubu klesla na nejnižší úroveň od roku 2018, kdy došlo k rozsáhlému narušení mezi klíčovými průmyslovými uživateli. Nyní je něco málo přes 60 centimetrů a podle předpovědi německé federální správy vodních cest a lodní dopravy klesne v sobotu na 47 centimetrů. Naměřená hladina ale není skutečná hloubka řeky. Například v Kaubu, když se naměřená hladina před několika týdny blížila 90 centimetrům, byla skutečná hloubka řeky asi dva metry.





Zástupce německého Federálního institutu hydrologie v červenci uvedl, že bude pro plavidla převážející komodity nehospodárné plout skrze Kaub, když naměřená hladina klesne na 40 centimetrů nebo níže. „Vzhledem k tomu, že doprava po Rýnu je narušena a alternativy, jako jsou železnice a silnice, čím dál více zdražují, bude pro Německo a Švýcarsko obtížné vybudovat si zásoby benzínu/nafty předtím, než se teploty ochladí,“ řekl Josh Folds, evropský ropný analytik z poradenské společnosti Facts Global Energy.



Náklady na dopravu jsou již nyní mimo kontrolu. Přeprava paliva do Basileje ve Švýcarsku aktuálně stojí více než 200 eur za tunu. To je nejvíce za poslední tři roky. Pro srovnání: před několika měsíci činila 25 eur. A pokud se plavidla nemohou naložit plně, je jich potřeba k přepravě stejného množství nákladu vícero.



Společnosti podnikají kroky k přípravě. EnBW navyšuje své zásoby uhlí. Výrobce chemikálií si pronajímá speciální plavidla pro nízkou hladinu vody. Společnost Evonik Industries uvedla, že si najala další lodě a nákladní auta, aby tak vykompenzovala menší náklad na plavidlech. "V současné době neexistují žádná významná omezení pro naše dodavatelské řetězce a máme pocit, že společnosti jsou dnes připraveny lépe než v roce 2018," doplnila Evonik.



Výrobci, kteří se snaží přesunout dopravu z Rýna na silnice nebo železnice, by mohli mít smůlu. VTG a Hoyer Group, dvě logistické společnosti zaměřující se na přepravu chemikálií, plynů, uhlí a ropných produktů, uvedly, že své nákladní a železniční vozy již provozuje na plnou kapacitu kvůli nedostatku personálu a problémům s manipulací v železniční dopravě, kde se v poslední době prodloužily doby obratu. Poptávka po přepravě uhlí je také rekordně vysoká od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, když průmyslová odvětví začala kompenzovat výpadky dodávek plynu uhlím, řekl Rene Abel, vedoucí korporátní komunikace ve VTG.

Zdroj: Bloomberg