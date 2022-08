Šíření elektromobility: Co s těmi dojezdy a sítí dobíjecích stanic?

optimalni by bylo nad kazdym pruhem udelat kolejnice, z kterych by čouhaly nabijeci kabely, až se budou ty řidiči v tech elektromobilech posouvat v kolonach, aby jim nedosla štáva. Nakonec se zjisti, že by bylo lepsi delat osobni trolejbusy, nebo možná, na co se obtezovat zasouvanim kabelu, lepsi je vytahnout napajeci stožár. Me by jen zajimalo, kdy zacnou ti ekologicti aktiviste (mozna az ekoteroriste) pouzivat selsky rozum a dojde jim, ze je elektroauto, jako nahrada za ty se spalovacim motorem s dnes znamymi technologiemu, cypovina ...

keksa