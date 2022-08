Úvod týdne - Wall Street krvácí dál

Americké akciové trhy navázaly na silné páteční poklesy (pro připomenutí - například Nasdaq Composite propadl v pátek o -3,8 %). Dnes se v průběhu dne snažily hlavní indexy vymanit ze záporného teritoria, ovšem nakonec bezúspěšně, když ukončily den při denních minimech. Nutno však podotknout, že dnešní propad byl výrazně menší než ten páteční. Důvodem je absence nových dat a pokračující obava z utahování měnové politiky FEDu. Ostatně i ECB se nechala slyšet, že je na čase uvažovat o zvýšení hlavní úrokové sazby o 0,75 % (osobně si myslím, že ECB přinejmenším lehce zaspala dobu včasné reakce na zvýšenou inflaci, ale o to víc se nedomnívám, že se zkrátka v brzké době dočkáme od centrálních bankéřů pomoci - naopak). To však neznamená, že trh nemůže růst, neboť peněz je na něm stále dost a aktuální ocenění u některých titulů opět začíná vypadat více než zajímavě. Je však třeba brát v potaz, že zvýšená volatilita může přetrvávat a poklesy nás ještě mohou čekat - je tak dobré své případné nákupy rozložit v čase. Ta nejzajímavější data - ta z trhu práce - nám přinese až závěr týdne, hlavně pak pátek - je třeba připomenout, že lepší data mohou znamenat spíše negativní reakci trhu - panuje totiž obava, že FED bude jednat přísněji, pokud budou data dobrá. Do té doby si troufnu říct, že bude trh pravděpodobně poměrně nervózní a může ještě pokračovat ve "vstřebávání" zklamání z páteční rétoriky J.Powella.

Díky silnému růstu cen ropy (+4 %) se dnes dařilo energetickému sektoru (Chevron +0,8 %, Mobil +2,3 %, +2,6 %, Occidental +2,3 %). Tím však bohužel výčet kladných odvětví americké ekonomiky pro dnešní den končí. Naopak nejslabším článkem dne byly opět technologie (Alphabet -0,9 %, -1,4 %, -1,1 %, -1,1 %, -2,8 %, AMD -3 %).

Zlato ukončilo den beze změny proti pátečnímu závěru dne na úrovni 1737,9 USD za trojskou unci.