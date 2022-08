Nový eshop přivádí Bezvavlasy řádově třetinu návštěvníků i objednávek navíc. Úpis akcií skončí zítra ve 12:00

Druhý největší prodejce vlasové kosmetiky u nás Bezvavlasy a.s. nasadil 26. července pro český trh nový eshop. Za první měsíc fungování registruje společnost významný růst počtu návštěvníků, objednávek i tržeb. Zítra 1. září ve 12:00 hodin končí úpis akcií firmy na trh START pražské burzy. Podány jsou zatím objednávky na 94 % celkového nabízeného objemu.

Počet návštěvníků webu Bezvavlasy.cz v Česku meziročně vzrostl dle dat Google Analytics v období 26.7. – 26.8.2022 meziročně o 37,6 %. Vyšší návštěvnost webu se propsala i do růstu počtu objednávek, které vzrostly o 20,7 %. Počet objednávek přes mobilní zařízení vzrostl dokonce o 29,9 %. Tržby pak vzrostly jen v Česku meziročně o necelých 36,5 % na 20,2 milionů korun za sledované období. Dynamika růstu je přičítána novému e-shopu. Společnost očekává po tomto testovacím provozu nasazení online marketingových kampaní, které by měly dosavadní růst akcelerovat. "Bezvavlasy tak rostou navzdory obavám panujícím v ekonomice, kdy oproti jiným e-commerce sektorům potvrzují stabilitu odvětví vlasové kosmetiky, které je vůči externím ekonomickým vlivům rezistentnější," uvádí firma ve zprávě.

Společnost plánuje nasazení nového eshopu i na zahraničních trzích. Na Slovensku i v Maďarsku bude web nasazen během 4. kvartálu letošního roku. Zde se očekává ještě vyšší růst než v Česku, které tvořilo v roce 2021 69 % tržeb společnosti. „Vyšší návštěvnost nového eshopu byla očekávána a jsme rádi za vesměs pozitivní reakce našich zákazníků. Zároveň pozorujeme dobrý směr v rámci oslovení mladší věkové skupiny, který by měl akcelerovat spuštěním kampaní na sociálních sítích,“ komentuje statistiky CEO společnosti Jaromír Muchka.

Úpis akcií končí 1. září ve 12:00

Ve čtvrtek 1. září ve 12 hodin končí sběr objednávek v rámci úpisu akcií Bezvavlasy a.s. na trhu START pražské burzy. Doposud jsou podány objednávky na 94 % nabízených akcií neboli 281.640 ks z celkem nabízených nejvýše 300 tisíc kusů akcií. Knihu objednávek je možné sledovat online zde.

Graf: IPO akcií Bezvavlasy - Pohled do knihy objednávek

Stejnojmenný e-shop bezvavlasy.cz, který firma Bezvavlasy a.s. provozuje, je na trhu již od roku 2009. Ze skromných startupových začátků se společnost vytáhla z lokálního na mezinárodního hráče. Kromě Česka, které tvoří 69 % obratu, operuje i na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2021 tak dosáhla na růst tržeb 29 % na 450 milionů korun, provozní zisk EBITDA vzrostl o 46 % na 41,3 milionu korun (při EBITDA margin 9,2%) a čistý zisk po zdanění se více než zdvojnásobil na úroveň 32,6 milionu korun (při net margin 7,2 %). Do 5 let by chtěla společnost operovat na více než 10 evropských trzích a dosáhnout tržeb 1,3 miliardy korun. I za tímto účelem společnost otevře v příštím roce nové celoevropské distribuční v Boru u Tachova.