Perly týdne: Portfolio 60/40 dává opět smysl, strukturální změny u výrobců elektromobilů a září jako nejslabší měsíc pro akcie

Bývalý ředitel Fordu míní, že výrobci elektromobilů budou čelit rostoucí potřebě hotovosti od investorů a bude docházet ke strukturálním změnám v odvětví. poukazuje na historicky velmi slabé výkony akcií v září. míní, že z akcií ještě musí vyprchat neoprávněný optimismus a portfolio 60/40 má dává opět smysl. Přinášíme pravidelné Perly týdne.



Tlak na výrobce elektromobilů: CNBC poukazuje na pokles cen akcií některých výrobců elektromobilů, ke kterému došlo poté, co společnost Nikola ohlásila vydání nových akcií. Bývalý ředitel automobilky Mark Fields k tomu uvedl, že výroba automobilů obecně je velice náročná na kapitál a investice. Nové firmy v odvětví se teprve učí masové výrobě, provádí obrovské investice a jejich potřeba hotovosti je vysoká. Některé firmy jsou navíc ve fázi, kdy ještě ani nemají dokončen svůj konečný produkt.



Expert tedy čeká, že odvětví dojde k určitým strukturálním změnám, i k možným fúzím, či akvizicím. Některé společnosti, které aspirují na úspěch v elektromobilitě, přitom vstupovaly na akciový trh právě proto, aby získaly hotovost pro svůj rozvoj a expanzi. Fields ale míní, že by mohlo zase dojít k jejich odchodu z trhu, pokud by je koupily některé fondy soukromého kapitálu.



Fields poukázal na to, že vyšší sazby ze spotřebitelských úvěrů mají dopad na poptávku po nových vozech. Zásoby automobilek jsou ale stále na historicky nízkých úrovních. Slabší poptávka a ekonomická aktivita by se tak podle experta nemusela na výsledcích firem v odvětví tolik projevit, protože musí zvýšit zásoby u svých dealerů. A tudíž jejich produkce nebude slábnoucí poptávkou tolik dotčena. Některé vozy pak stále nemusí mít výbavu, na kterou byli lidé zvyklí. Důvodem je pokračující nedostatek některých dílů.





Září pro akcie nic moc, reality ke stagnaci: se vstupem do nového měsíce ukazuje průměrné historické návratnosti dosahované americkým akciovým trhem. Září z tohoto srovnání vychází jako nejhorší měsíc, po něm ale přichází nejsilnější část roku:





Zdroj: Twitter



V druhém grafu ukazuje historický vývoj cen na americkém realitním trhu. A také přidává své predikce do roku 2023:





Zdroj: Twitter



V roce 2021 se růst cen pohyboval několik čtvrtletí i nad 20 %, se domnívá, že ve třetím čtvrtletí tohoto roku tempo růstu klesne pod 10 %. Ke konci roku se dostane pod 5 % a v roce příštím by měly ceny postupně přejít ke stagnaci. K poklesu ovšem ne.



Sazby ke 4 %: Gabriela Santos je globální strategičkou v Asset Management a na CNBC hovořila o stavu americké ekonomiky a monetární politiky. Podle ní lidé z Fedu v Jackson Hole v podstatě potvrzovali, že ještě bude muset přijít znatelné oslabení inflačních tlaků a ochlazení trhu práce předtím, než tato centrální banka změní svou politiku. Sazby se podle strategičky ke konci roku dostanou ke 4 % a tam nějakou dobu zůstanou. Reálné sazby tak budou výše, než se dříve čekalo a to bude vyvolávat negativní tlaky na akciovém trhu.



Investoři by podle expertky také měli začít brát do úvahy scénář mírné recese, která by přišla v příštím roce. Míní, že v srpnu akciím pomáhala víra v hladké přistání, ale „tento optimismus ještě musí vyprchat“. Santos k tomu doplnila, že v případě recese by dluhopisy opět fungovaly jako dobrý nástroj diverzifikace a mělo by tudíž smysl držet část portfolia v akciích a část v obligacích, které by byly zajištěním proti ekonomickém útlumu.



U akcií vnímá Santos pozitivně, že jejich valuace během letošního roku výrazně klesly a to by mělo zvyšovat dlouhodobější návratnost akciového trhu. Před Jackson Hole byla podle expertky v cenách na trzích odražena asi 68 % pravděpodobnost, že Fed tento měsíc zvedne sazby o 75 bazických bodů. Nyní se pravděpodobnost nachází kolem 70 %, bude ale samozřejmě záležet na číslech z trhu práce a dalších datech.



Poslední projev šéfa Fedu Powella podle expertky hodně změnil výhled na vývoj sazeb v příštím roce. Trhy počítaly s tím, že po zvedání přijde rychle pokles sazeb a po zmíněném projevu došlo k „pozitivnímu otřesu v těchto očekáváních“. Predikce dalšího vývoje sazeb od ukazuje poslední graf, podle nich by se sazby měly stabilizovat na 3,4 %, zatímco trh s futures počítá s jejich opětovným poklesem:





Zdroj: