S ohledem na situaci akcie zase tolik nespadly, domnívá se stratég Goldman Sachs. Korekce ještě přijde

Data z amerického trhu práce potvrzují, že sazby budou muset ještě růst, aby došlo k nutnému útlumu ekonomické aktivity a inflačních tlaků. Akciové trhy se ještě nedávno domnívaly, že bude možné se tomu vyhnout, nyní dochází k přenastavení jejich očekávání. Pro Bloomberg to uvedl Peter Oppenheimer, který působí jako hlavní investiční stratég v .



Expert si nemyslí, že současná situace je na straně inflace porovnatelná se sedmdesátými lety a také již dochází k určitému slábnutí inflace. Ta se ale stále pohybuje vysoko nad standardem posledních deseti let. To s sebou nese růst sazeb a ekonomická aktivita v řadě zemí slábne. S ohledem na tuto situaci „akcie zase tolik neklesly“. Podle experta tedy může pokles pokračovat na straně cen i valuací až na úrovně, které budou tvořit „pevnější základ pro udržitelnější vstup do nového cyklu“.



Na zmíněné úrovně se americký akciový trh podle Oppenheimera dostal v červnu, pak ale zavládl do určité míry neopodstatněný optimismus ohledně dalšího vývoje sazeb. Akcie se tak podle experta budou muset ještě vrátit na úrovně z června letošního roku předtím, než přijde udržitelnější rally. Pokračující kombinace napjatého trhu práce a inflačních tlaků by měla vést centrální banky k dalšímu utahování monetární politiky, která ale musí brát do úvahy i to, jak moc již zpomaluje ekonomická aktivita.







Výkony defenzivních sektorů relativně k těm cyklickým již ukazují, že trh počítá s ochlazením hospodářství. Stále se ale podle experta zdá, že trhy do značné míry kalkulují s hladkým přistáním. Udržitelnější růst cen akcí ale bude vyžadovat větší reflexi ekonomického zpomalení, míní Oppenheimer. Ze sektorového hlediska podle něj již není moc přínosné rozdělovat trhy na technologie a růst na straně jedné a zbytek akcií na straně druhé. U růstu totiž dochází k jasnému rozdělování na akcie neziskových firem s velkou durací, které vykazují vysokou citlivost na rostoucí sazby, a na akcie firem, které jsou stabilnější a defenzivnější.



Na dotaz týkající se vývoje na evropských akciových trzích stratég uvedl, že ten se bude točit kolem ekonomické aktivity a inflace. Ty jsou zde do značné míry ovlivněny cenami energií a tím, zda se v EU podaří úspěšně zastropovat ceny energií, které se významným způsobem promítají do chování spotřebitele.



Zdroj: Bloomberg