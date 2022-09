Bank of America: Argumenty býků jsou vratké, ale dlouhodobý výhled dobrý

Savita Subramanian z Bank of America Securities míní, že trhy se mohly sice radovat z toho, že inflace se již nezvyšuje takovým tempem, nicméně podle ní se nacházíme v situaci, kdy klesající tempo růstu není zase tak důležité, rozhoduje to, zda inflace klesá, či nikoliv. A to, zda se inflace drží stále vysoko nad cílem centrální banky.



Subramanian míní, že na trhu lze nyní vysledovat dva býčí argumenty. Podle prvního již bylo dosaženo inflačního vrcholu. Mzdy ale stále slušně rostou, tudíž bude silná i spotřebitelská poptávka a ekonomika se vyhne recesi. Ekonomka s tím podle svých slov nesouhlasí a to samé platí o argumentu druhém. Podle něj akciím bude prospívat to, že vykazované výsledky za poslední čtvrtletí nepotvrzují obavy a patrné je to zejména na silném růstu tržeb obchodovaných firem. „Problém je v tom, že tento růst generuje zejména energetika,“ dodala expertka.



Subramanian konkrétně odhaduje, že energetický sektor, kterému pomáhají vyšší ceny na trzích s energiemi, zajistil přibližně 80 % dosaženého růstu tržeb na celém akciovém trhu. A zapomínat se nemůže na to, že inflace se pohybuje nad 8 %. Pokud tedy toto číslo zohledníme u zbylých 20 %, pak tržby „v podstatě stagnovaly“. Subramanian tak míní, že se hledají důvody pro optimismus, ale ty zmiňované jsou hodně vratké.





Výsledkům obchodovaných firem podle expertky nebude prospívat prostředí, ve kterém je znát slábnutí poptávky na straně jedné a pokračující mzdové tlaky na straně druhé. CNBC k tomu dodalo, že podobně hovoří třeba Mike Wilson z . Ten na CNBC mimo jiné řekl, že v současné situaci je podle něj nezodpovědné hovořit o dosažení nových maxim na akciovém trhu. A profil riziko – návratnost je podle něj nyní podobný jako v lednu letošního roku.



Subramanian míní, že u monetární politiky je v současné době rozhodující to, co dělá s dlouhodobými výnosy. Jinak řečeno, nerozhoduje ani tak pohyb krátkodobých sazeb, jako těch dlouhodobých. Ty jsou součástí požadované návratnosti akciových investorů. A jelikož je průměrná durace akcií poměrně vysoká, jsou akcie na pohyb těchto výnosů hodně citlivé. Subramanian tuto duraci konkrétně odhaduje na 30 let. „Změna nákladu vlastního jmění o pouhých 50 bazických bodů může nyní poslat trh hodně vysoko, nebo hodně nízko,“ dodala.



Ohledně dlouhodobého výhledu ale expertka vyjadřovala optimismus. Jeho základem má být vývoj produktivity firemního sektoru a jeho investice. Jde ale o věci, u kterých bude trvat nějaký čas, než se konkrétně projeví. Dlouhodobý výhled na straně návratnosti pak zvyšuje i současná korekce a valuace nižší, než byly před časem.



Zdroj: CNBC