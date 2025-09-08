Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí

Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí

08.09.2025 17:17
Autor: Jiří Soustružník

Mark Twain údajně řekl, že pokud bychom měli jmenovat největšího investora všech dob, byla by jím náhoda. O známém autorovi se říká, že byl i poměrně aktivním investorem, vydělal a zase prodělal hodně peněz. Něco tedy o této činnosti mohl vědět. Na rozdíl od některých jiných myšlenek pana Twaina bych ale s tou jmenovanou moc nesouhlasil. A to kvůli samotnému základu, který je v tom, zda existuje něco jako náhoda, štěstí apod. I v investicích.

Dejme tomu, že se někomu ve sportu, nebo při investování něco povede. A z hlediska běžného posuzování to vyhodnotíme tak, že to bylo prostě ono štěstí, či náhoda. Koncepty jako mít štěstí, mít kliku by podle mne měly v podstatě z definice referovat právě na něco, co je náhodné. Nemělo by tedy docházet k tomu, že se podobné šťastné události shlukují – více (ne)šťastných událostí a jevů jde za sebou ve statisticky významném množství.

Výše uvedené se dá říci i následovně: Pokud máme kliku a to zvyšuje pravděpodobnost toho, že jí budeme mít i dál, tak by to vlastně mělo ukazovat, že nejde o kliku. Tedy o nějaký náhodný proces. Protože jde naopak o proces, či dokonce mechanismus, který systematicky hromadí „šťastné“, či opačné události. Jak je tomu v reálu? V roce 2023 spatřila světlo světa studie o tzv. shlukování štěstí ve sportu. Její autor Esmail Farshi z Univerzity v Tennessee se zaměřil právě na to, zda v různých sportech dochází k onomu hromadění více „šťastných“ událostí za sebou. Co zjistil? Tvrdí mimo jiné následující:

„Naše zjištění poskytují důkazy o shlukování štěstí ve sportu…období s vysokým štěstím mají tendenci následovat další událostí s vysokým štěstím“. To samé platí podle pana Farshiho i opačným směrem – když se nedaří, tak se nedaří ve „shluku“. K tomu dodává: Tyto poznatky mají významné důsledky pro trenéry, hráče a týmy, kteří chápou toto shlukování štěstí a mohou jej využít k vývoji efektivnějších strategií, efektivnímu řízení zdrojů a v konečném důsledku ke zlepšení svého výkonu.

Autor této studie tedy z mého pohledu v podstatě demontuje koncept štěstí a náhody. Nepopisuje nějaký „mechanismus“, který by za shlukováním stál a není divu. Mě se v této souvislosti vybavuje určitý rys kvantové fyziky, který si pro sebe shrnuji jako „nevíme proč, ale víme jak“. Zde je to podobné. Pan Farshi pak věří výsledkům své analýzy natolik, že doporučuje pracovat a počítat s oním „shlukováním štěstí“ (tedy protimluv – viz výše). Je to samozřejmě téma, ke kterému by se dalo říci mnohem více. Ale i to uvedené je podle mne dost inspirující a měnící jeden ze základních pohledů na to, jak funguje svět.

A z úplně jiného soudku se dnes ještě podívejme na vývoj finančních podmínek v celé světové ekonomice. Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje, že na podzim minulého roku se začaly prudce utahovat, obrat k uvolňování přišel definitivně v květnu a od té doby se FP přesunuly do relaxace. Pokud by tedy globální ekonomika nyní potřebovala monetárně – finanční uvolnění, trhy dělají práci za centrální banky. Pokud by platil opak, trhy by šly proti centrálním bankám. Jenže toto zobecnění je ošemetné, protože zatímco třeba v USA se inflace dál pohybuje znatelně nad cílem, v Číně sice slábnou, ale stále panují dezinflační tlaky. Třeba Commerzbank předpovídá, že inflace bude v prvním případě v roce 2026 nad 3 %, v druhém na 0,4 %.


clanek pondeli

 

Čtěte více:

Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
08.09.2025 8:49
Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
České maloobchodní tržby zvolnily v červenci svůj meziroční růst na 2,...
Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném
08.09.2025 8:52
Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném
České sazby by mohly zůstat vysoko po delší dobu. Proces plného ovlád...
Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
08.09.2025 9:24
Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
Skupina OPEC+ se dohodla, že v říjnu přikročí k dalšímu zvýšení těžby ...
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
08.09.2025 9:37
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 p...
Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
08.09.2025 10:07
Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
Průmysl v červenci meziročně vzrostl o 1,8 % a lehce překonal naše oče...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.09.2025
18:09PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500  
17:17Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí
16:27Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla na pětiměsíční minimum
15:21Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
14:00Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur
13:16Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
12:17IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"
11:23Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, nejvýše od března 2017
11:03Akcie stoupají, dluhopisy jsou v klidu. Týden začíná politikou  
10:07Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
9:37Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
9:24Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
8:52Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném  
8:49Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
8:38Plné ovládnutí skupiny ČEZ by trvalo asi rok až rok a půl, řekl Havlíček
6:06Analýza Nestlé: Změna vedení zastínila hlubší problémy společnosti
07.09.2025
16:35Matcha mánie proměnila zelený prášek ve zlato
8:20Víkendář: Jak jednoduše pomoci firmě a spokojenosti zaměstnanců
06.09.2025
8:23Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť
05.09.2025
22:06Wall Street: Boj mezi strachem z recese a nadějí na nižší sazby  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět