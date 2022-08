Vrhněte se do komodit a recesi řešte až potom, radí investorům Goldman Sachs

radí svým investorům, aby se vrhli do komodit. Většina rizik recese, která se šíří globálními trhy, se v blízké budoucnosti přežene a podle banky půjdou suroviny uprostřed hluboké energetické krize nahoru.



„Naši ekonomové považují riziko recese mimo Evropu v příštích 12 měsících za relativně nízké,“ uvedli v komentáři analytici . "Vzhledem k tomu, že je ropa v době vážného nedostatku energií komoditou poslední záchrany, věříme, že pokles celého ropného komplexu poskytuje atraktivní vstupní bod pro dlouhodobé investice."





V červnu ruská invaze na Ukrajinu narušila těžbu i dodavatelské řetězce a komodity narostly na rekordy. Pak začaly klesat, když přišly obavy z recese a centrální banky včetně Fedu zpřísnily svou politiku, aby snížily inflaci. Minulý týden šéf Fedu Jerome Powell naznačil, že po tomto pololetí bude následovat další zvýšení úrokových sazeb, zatímco celosvětové akcie v pondělí klesly na měsíční minimum.

„Při pohledu na různé třídy aktiv by mohly dostat zásah akcie, protože inflace zůstane vysoká a Fed pravděpodobněji překvapí na jestřábí straně,“ uvedla v komentáři. A dodala: "Na druhou stranu nejlepší třídou aktiv, kterou lze vlastnit během fáze pozdního cyklu, kdy poptávka zůstává nad nabídkou, jsou komodity."



Ostatní přední banky na Wall Street byly v posledních měsících ohledně výhledu na komodity opatrnější. Mezi nimi je i , která v červenci varovala, že ropa by mohla do konce letošního roku spadnout na 65 dolarů za barel, pokud přijde recese ochromující poptávku.



Goldman Sachs přiznává, že budoucí vývoj nemusí být hladký, zvláště pokud si bude dolar připisovat zisky, což bude pro držitele jiných měn komodity zdražovat. "Uznáváme, že makroekonomická situace je i nadále problematická a že americký dolar by mohl v krátkodobém horizontu dále růst," dodala.



Zdroj: Bloomberg