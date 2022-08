Výnosy nahoru, akcie dolů. Podle některých investorů by S&P 500 mohl klesnout ještě o 10 procent

Americké akcie připadají některým investorům opět drahé. Jestřábí komentáře Fedu tlačí výnosy dluhopisů nahoru a nutí tak účastníky trhu k tomu, aby valuace na akciích přehodnotili.

Forwardový poměr ceny a zisku u indexu S&P 500 se po prudkém oživení akcií vrátil zpět z minim v polovině června na přibližně 17násobek, ale stále je hluboko pod téměř 22násobkem na začátku roku. Před měsícem, kdy trhy rostly v naději, že Fed ukončí zpřísňování měnové politiky dříve, než se původně očekávalo, by tato valuace vypadala rozumně. Jenže předseda Fedu Jerome Powell minulý týden na konferenci v Jackson Hole tyto naděje rozdrtil jednoznačně jestřábím komentářem a někteří investoři se nyní domnívají, že ocenění akcií bude možná muset ještě klesnout, aby naceňovalo rizika rostoucích výnosů dluhopisů a hrozící recese.



Poměrně skromné valuace byly jedním z největších pozitiv trhu na konci druhého čtvrtletí, kdy se akcie po šesti měsících útrap pohybovaly poblíž nejnižších úrovní za rok a půl a forwardový P/E se pohyboval těsně nad 15, domnívá se Matthew Miskin, hlavní investiční stratég společnosti John Hancock Investment Management. Ale poté, co akcie vzrostly ze svých minim z poloviny června o 10 %, „nenaceňují tolik rizika, a to je něco, s čím se trh bude muset potýkat v druhé polovině roku 2022,“ dodal Miskin.



Akcie nyní ohrožuje růst výnosů státních dluhopisů, který zrychlil, když Fed potvrdil své odhodlání zvýšit úrokové sazby víc, než trhy dříve očekávaly. Rostoucí výnosy státních dluhopisů, které se pohybují inverzně k cenám dluhopisů, mají tendenci tlačit akcie níže částečně proto, že jsou bezrizikovou alternativou k akciím. A mají vliv zejména na ocenění společností v technologickém sektoru s vysokými očekávanými budoucími zisky.





Americký akciový index S&P 500 se v polovině června dostal na minimum, když výnos 10letého amerického státního dluhopisu vzrostl na přibližně 3,5 %, což byla nejvyšší úroveň za více než deset let. Během léta 10letý výnos klesl a odrazil se zpět na 3,1 %. Výsledkem podle Investment Institute je, že prémie za akciové riziko, kterou investoři očekávají za držení akcií oproti bezrizikovým státním dluhopisům, nedávno klesla zhruba na nejnižší hodnotu od roku 2009. Analytici z proto doporučují, aby investoři otočili svá portfolia směrem od akcií k dluhopisům a komoditám. Akciový trh je „neuvěřitelně drahý ve srovnání s nyní vyšším 10letým výnosem,“ řekl Sameer Samana, hlavní stratég pro globální trh z Investment Institute.

Index S&P 500 klesl od Powellova pátečního projevu o 5 %, protože investoři mění svá očekávání ohledně toho, jak vysoko Fed zvedne sazby. „Trh příliš rychle nacenil měkké přistání a na chyby zbývalo jen málo prostoru,“ napsal Keith Lerner, investiční ředitel u společnosti Truist Advisory Services. "Avšak i po tomto poklesu je příliš brzy na to říct, že poměr rizika a odměny je lákavý."



Současná ocenění jsou stále na „prémiové úrovni“, pokud uvážíme nejistotu ohledně budoucích zisků a dalšího zpřísňování měnové politiky, uvedl Lerner v pondělním komentáři. Na základě aktuálních předběžných výhledů zisků Lerner odhaduje, že pokles P/E u indexu S&P 500 na 15násobek by tento index stlačil těsně nad 3 600 bodů, tedy přibližně na hodnotu jeho červnových minim, což odpovídá poklesu o více než 10 % od pondělního závěru.



Na druhou stranu se v posledních měsících objevily pádné argumenty pro vstup do akcií. Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí v USA byla lepší, než se očekávalo, a i přes nepříznivý výhled na ekonomiku pomohla k nedávnému oživení akcií. Nyní se očekává, že zisky firem z indexu S&P 500 v roce 2022 vzrostou o 8 %.



Toto očekávání se však může změnit k horšímu, pokud Fed zvýší sazby natolik, že to povede k recesi, jak očekávají někteří investoři. Data naznačují, že více analytiků odhady zisků snižuje, než zvyšuje, napsali stratégové s tím, že to představuje další potenciální hrozbu pro valuace.



Troy Gayeski, hlavní tržní stratég společnosti FS Investments, řekl, že nevidí důvod k tomu mít většinu portfolia v akciích, protože Fed zvyšuje sazby. "Zůstáváme velmi defenzivní," řekl. "Je to prostředí pro ochranu kapitálu."

Zdroj: Reuters