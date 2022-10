Změna postoje k elektromobilitě a jak dobíjet ve městech

Michael Farkas, který stojí v čele společnosti Blink Charging, hovořil na CNBC o prudkém poklesu cen jejích akcií. Ale hlavně o dlouhodobém výhledu na straně jejího podnikání, které představují dobíjecí stanice pro elektromobily. Ohledně propadu cen uvedl, že jeho firma si tolik nevšímá krátkodobé volatility, ale zaměřuje se na svůj dlouhodobý rozvoj. Ten je pak dán obrovským rozdílem mezi tím, kolik je nyní ve světě dobíjecích stanic a kolik by jich tam mělo být do roku 2030 a v dalších letech.



Podle experta je tedy růstový potenciál celého trhu s nabíjecími stanicemi obrovský. Růst by měl být exponenciální, daný tím, že do roku 2040 by mělo ve světě podle odhadů fungovat až 500 milionů stanic. Blink nyní provozuje přibližně 51 tisíc stanic v několika zemích. Vývoj ceny jejích akcií shrnuje následující graf:



Zdroj: CNBC, Youtube



Farkas uvedl, že jeho firma má hardware a postupy, které uspokojí individuální zájemce o dobíjecí stanici, ale stejně tak jsou vhodné pro stanice u dálnic. K tomu dodal, že dříve lidé neměli k elektromobilu moc velkou důvěru, nyní „je to ale úplně jiný svět“. Pomáhá tomu i řada nových modelů vozů, které přichází na trh. Expert míní, že změna bude podobná, jako když se přešlo k chytrým telefonům.





Co se týče vývoje cen akcií a současného negativního tlaku, ředitel uvedl, že tu je otevřen velký objem krátkých pozic. A to jsou podle něj „umělé prodeje“. Ve chvíli, kdy investoři pochopí, že „firma tu zůstane“ a dojde jim její dlouhodobý potenciál, tyto pozice budou podle Farkase uzavřeny a akcie půjde nahoru. Firma je nyní „výrazně podhodnocená“, což má ukazovat i porovnání s podobnými firmami, zejména pokud se vezme v úvahu, jakými technologiemi Blink disponuje.



Farkas odpovídal na dotaz, jak podle něj bude vypadat situace ve velkých městech, kde auta parkují na ulicích a lidé si většinou nemohou svůj vůz dobít ve vlastní garáži. Jako příklad uvedl Los Angeles, kde má jeho firma řadu stanic přímo na ulici. Podle něj v amerických městech také dost lidí skutečně parkuje na parkovištích a v garážích, kde je prostor pro expanzi stanic.



Zdroj: CNBC