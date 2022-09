Víkendář: Tesle se množí konkurence, elektromobily stále drahé

V Kalifornii se podle nově přijatého zákona nebudou od roku 2035 prodávat vozy se spalovacím motorem. Poukazuje na to Bloomberg, kde následně hovořila Jessica Caldwell ze společnosti Edmunds o svém pohledu na rozvoj elektromobility. Nejdříve připomněla, že jde o technologii, o které se hovoří již poměrně dlouho. Nicméně v celých Spojených státech jejich prodeje tvoří stále jen zlomek celkově prodaných vozů. Situace se ale může v dohledné době změnit.



Caldwell poukázala na to, že v současné době řada automobilek představuje nové modely elektromobilů a na nabídkové straně trhu tak dochází ke skutečně velké změně. Otázkou ovšem je, jak se zachová spotřebitel a zda řidiči skutečně začnou elektromobily nakupovat ve větším množství. Mimo jiné bude rozhodovat dostupnost nabíjecích stanic a celé infrastruktury. Každopádně v tuto chvíli je trh s elektromobily stále malý.





Expertka následně poukázala na vysokou poptávku po vozech F-150 Lightning a na růst jejich cen. Ke zvyšování prodejních cen přistupují i další společnosti včetně Tesly. Průměrná cena nově prodaného vozu v USA podle ní dosahuje asi 47 000 dolarů, u elektromobilů to je ale přibližně 60 000 dolarů. Takže koupě takového auta „stále není levnou záležitostí“. Na druhou stranu na ni v USA bude možné čerpat dotace, ale příští rok dojde na tomto poli k významným změnám. Podpora se totiž bude týkat pouze vozů a baterií vyrobených v USA a limity existují i na rovině příjmů domácností.



Podle expertky byla pravidla týkající se podpory při nákupu elektromobilu doposud poměrně jednoduchá. Příští rok ale dojde k výrazné změně a celý proces bude znatelně složitější. Velké změny také probíhají ve výrobních vertikálách výrobců elektromobilů včetně získávání základních materiálů. Caldwell přitom míní, že má stále konkurenční výhodu pramenící i z její značky. To ovšem nemusí trvat věčně a podle expertky již nyní přichází na trh konkurenční elektromobily, které mohou potenciální zákazníky Tesly odlákat. Platí to i o vozech Hyundai, což by „před pár lety očekával málokdo“.



Caldwell připomněla, že na trhu se pohybují zavedené automobilky, které využívají své platformy. Velmi aktivní je na poli elektromobility například . K tomu vznikla řada nových společností s úplně novými koncepty a vozy. Jejich pozici ale expertka vnímá jako vratkou, protože vstup do elektromobility je náročný i pro velké automobilky, které disponují dobře fungujícími vertikálami a mají mnoho zkušeností s výrobou. Společnosti jako Rivian tak mohou na jednu stranu disponovat velmi zajímavým produktem a jejich nová značka může přitahovat některé zákazníky. Společnosti jako či mají ale zase zkušenosti s masovou výrobou a disponují velkým množstvím zdrojů. A pro nové hráče může být problémem právě výroba ve velkých objemech.



V této souvislosti zazněla otázka týkající se cybertrucku od Tesly. Caldwell uvedla, že to je již poměrně dlouho, co s tímto vozem přišla, ale stále není jasné, kdy měla být skutečně spuštěna jeho výroba. Ona sama pak pochybuje, že se mu firma bude věnovat, protože poptávka po vyráběných vozech je silná a je také nutné přijít s jejich modernizovanými verzemi. tak bude své zdroje směrovat spíše sem, než aby se věnovala cybertrucku, míní expertka.



Zdroj: Bloomberg, Youtube