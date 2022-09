Inflační tlaky jsou již za vrcholem a významným investičním tématem je elektromobilita, říká stratég

Silný dolar se negativně promítá do hospodaření firem obchodovaných na americkém trhu. Platí to zejména o těch, které generují velkou část svých příjmů v zahraničí. Pro Yahoo Finance to uvedl hlavní stratég společnosti Morningstar Dave Sekera. Podle něj je i v rámci tohoto tématu nejlepší sledovat, které firmy mají dlouhodobou a udržitelnou konkurenční výhodu a zaměřovat se na ně.



Silný dolar může nyní výrazně ovlivňovat tržby a zisky obchodovaných firem, z dlouhodobějšího pohledu ale ohledně ziskovosti rozhodne právě tržní pozice a schopnost promítat ceny vstupů do cen prodejních. Ve vztahu k makroekonomickému prostředí expert uvedl, že druhá půlka letošního roku by měla vypadat dobře, i když ekonomická aktivita bude slabší a v roce 2023 by podle odhadů Morningstar mělo tempo růstu dosáhnout 1,2 %.







Inflační tlaky dosáhly podle stratéga již svého vrcholu, ve druhé polovině roku budou slábnout a Sekera dokonce očekává, že příští rok se inflace v USA bude pohybovat na 2,1 %. V roce 2023 se tak setká slabší ekonomická aktivita s polevujícími inflačními tlaky. To by mělo vést k obratu v monetární politice americké centrální banky a Fed by dokonce měl ke konci roku 2023 začít uvolňovat.



Za významná investiční témata považuje stratég posun spotřebitelské poptávky od zboží ke službám a také čisté energie, včetně elektromobilů. Sekera odhaduje, že v roce 2030 budou dvě třetiny globální výroby automobilů představovat elektromobily či hybridy. To znamená velkou poptávku po lithiu, kterého může být nedostatek. Z tohoto pohledu jsou nyní producenti této komodity „výrazně podhodnoceni“.



V uvedené souvislosti zmínil stratég společnost Lithium Americas či SQM Lithium. Růst trhu s elektromobily ale bude mít dopad i na řadu dalších odvětví, včetně speciální chemie. Jejích produktů je totiž při výrobě elektromobilu v průměru potřeba asi dvakrát tolik než při výrobě vozu se spalovacím motorem. Což je téma relevantní u společností jako . V neposlední řadě pak mohou sázky na rozvoj elektromobility zahrnovat dodavatele součástek, jako je třeba BorgWarner. Ten je podle Sekery „značně podhodnocený“ a má velmi dobré portfolio produktů, které by mělo odpovídat rozvoji elektromobility.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube