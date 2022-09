Ruský prezident Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Západ se podle něj snaží zničit Rusko

Ty opravdu VERIS tomu, co jsi napsal? Přece selským rozumem je jasne, že Rusko připadlo Ukrajinu. Dnes už je jasné, že Putinovi jde jen o území Ukrajiny. Chce být velký car. Vše ostatní, co říká, je lež. A jedině Putin a jeho dnes už fašistické Rusko chce bojovat do posledního Ukrajince. Každý napadený stát se má právo bránit. Nechápu, co pro některé jedince je na tom k nepochopení. Snad jedině dav ovladaný lží a manipulací může věřit fíreru Putinovi a jeho jednoznačně prokázáným lžím

Josef Anděl