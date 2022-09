Ruské akcie klesly nejvíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu

Ruské akcie dnes klesly nejvíce od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Část ztrát posléze stáhly. K nejhorším performerům patřily akcie energetických firem. Ruskem kontrolované nebo okupované regiony na východě a jihu Ukrajiny mezitím oznámily, že chtějí zahájit hlasování o připojení k Ruské federaci, a izolace po vpádu na Ukrajinu může narůstat, napsala agentura Bloomberg.

O záměru uspořádat referendum mezi 23. a 27. zářím podle agentur informovaly úřady samozvané Luhanské lidové republiky (LNR), Doněcké lidové republiky (DNR) a proruští představitelé částí Chersonské a Záporožské oblasti.jeho Část Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny a část Záporožské oblasti, které jsou pod ruskou kontrolou, uspořádají od 23. do 27. září referendum o připojení k Rusku. Stejný krok dnes schválilo také vedení samozvaných republik Luhanské lidové republiky (LNR) a Doněcké lidové republiky (DNR).

Zprávy o urychlení referend o přičlenění k Rusku přicházejí v době ukrajinské ofenzivy na východě země, při níž Kyjev od začátku září získal kontrolu téměř nad celou Charkovskou oblastí i nad několika obcemi v Luhanské oblasti. Tu přitom ruské velení už v červnu prohlásilo za "osvobozenou", jak nazývá svou okupaci ukrajinských území.



Hlasování dnes podpořil bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, jenž je v současné době místopředsedou ruské bezpečnostní rady a který se řadí k hlasitým podporovatelům invaze na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zopakoval, že Moskva nechává rozhodnutí o referendech plně na obyvatelstvu dotčených oblastí, uvedla agentura Reuters.

Ruské akcie jsou pod tlakem kvůli mezinárodním sankcím uvaleným na ruské subjekty kvůli ruské invazi na Ukrajině. Další tlak pro moskevský trh znamená i pokračující evropské úsilí snížit dovoz ruské ropy a zemního plynu a naposledy také vojenské neúspěchy na Ukrajině z poslední doby. Na narůstající izolaci Ruska může napovídat i to, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vybídl zemi k navrácení okupovaných území ukrajině v rámci případného mírového urovnání, podotkl Bloomberg.

Ruský akciový index MOEX Russia se propadl až o 11 procent, což je pro něj největší intradenní propad od 24. února. Ztráty posléze redukoval, kolem 17:30 moskevského času odepisoval přes 7 procent. Nejhůře se během dne dařilo ropným a plynárenským gigantům Lukoil, Novatek, Gazprom a Rosněfť. Nedařilo se ani internetové společnosti , developerské společnosti PIK nebo producentu zlata Polymetal.

Meanwhile, the #Russian stock exchange began to collapse. pic.twitter.com/ipqYeDVrVT