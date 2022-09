Rusko v září po sedmiměsíční přestávce otestuje zájem o státní dluhopisy na domácím trhu

Ruská vláda si v září po sedmiměsíční přestávce ve vydávání státních dluhopisů hodlá vypůjčit peníze na domácím dluhopisovém trhu. Na finančním fóru v Moskvě to dnes řekl náměstek ruského ministra financí Timur Maksimov. Ministerstvo financí chce podle něj nejprve otestovat zájem trhu pomocí menší emise dluhopisů s pevně stanoveným výnosem.



Ruská vláda vydávání státních dluhopisů OFZ, které používá ke krytí rozpočtových deficitů, přerušila letos v únoru, několik týdnů před zahájením invaze na Ukrajinu. Kvůli té se Rusko stalo terčem rozsáhlých sankcí ze strany západních zemí.



"Naší taktikou v příštích týdnech bude testování trhu velmi omezenými objemy (dluhopisů)," uvedl Maksimov. Budoucí plány ministerstva financí ohledně výpůjček ale podle něj budou záviset na nové podobě rozpočtových pravidel, která by mohla ruská vláda brzy představit.



Tato pravidla určují, jak velká část státních příjmů z ruského exportu ropy a plynu se využívá ke krytí každodenních vládních výdajů a jak velká část směřuje do státního fondu. Platnost dosavadních pravidel byla začátkem letošního roku pozastavena a prezident Vladimir Putin vládě nařídil vypracovat jejich novou podobu, která by lépe vyhovovala nové finanční situaci Ruska.



Putin ve středu předpověděl, že Rusko v letošním roce vykáže rozpočtový přebytek, který by měl činit asi půl bilionu rublů (zhruba 200 miliard Kč). V dubnu Moskva ještě předpokládala, že letos vykáže schodek 1,6 bilionu rublů a že k jeho financování využije peníze ze státního fondu, uvedla agentura Reuters.