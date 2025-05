Do Česka dorazily první dodávky nového jaderného paliva od Westinghouse

Do České republiky dorazily první dodávky nového jaderného paliva od společnosti Westinghouse. Tři desítky palivových souborů dodala americká firma do elektrárny v Temelíně, do reaktoru budou zavedeny v příštím roce. Ještě letos by měl Westinghouse dodat desítky dalších palivových souborů i pro elektrárnu v Dukovanech. V příštím roce začne do Česka dodávat jaderné palivo také francouzský Framatome. Na síti LinkedIn to dnes uvedl předseda představenstva společnosti Daniel Beneš. Firmy Westinghouse a Framatome nahradily dosavadního dodavatele paliva ruský TVEL.

Westinghouse se tak se svým palivem vrátil do Temelína po 15 letech,nahradil přitom dosavadního ruského dodavatele. "Je to krok, který významně zvyšuje energetickou bezpečnost České republiky. Navíc vedle diverzifikace dodavatelů jaderného paliva držíme v obou našich jaderných elektrárnách i strategické zásoby,“ řekl Beneš.

Na zvýšení počtu dodavatelů paliva začal pracovat na konci minulého desetiletí, v roce 2018 k tomu vyhlásil výběrové řízení. V roce 2022 pak společnost uzavřela smlouvu na dodávky palivových souborů pro elektrárnu Temelín se společnostmi Westinghouse a Framatome. V roce 2023 následně podepsal dohodu s Westinghouse i pro Dukovany, kam zamíří první dodávky také během letošního roku. Současně jedná o dodávkách pro Dukovany i s Framatome.

V současnosti energetici v Temelíně provádějí přejímku nových palivových souborů. "Jedním z prvních kroků jsou kontroly akcelerometrů. Jde o speciální zařízení, které indikuje nevhodné manipulace během přepravy,“ vysvětlil, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

V dalších krocích energetici ověřují hmotnost paliva, provádějí vizuální kontroly a kontrolují dokumentaci. Následně soubory umístí do skladovacích zásobníků. Nové palivo od Westinghouse plánují zavést na podzim příštího roku do reaktoru prvního bloku. "Zavezení musí předcházet povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Aktuálně připravujeme podklady pro podání žádosti,“ dodal Zronek.

upozornil, že nové palivo musí plnit nejpřísnější bezpečnostní požadavky. Přejímce proto předcházela pětiletá řada analýz a testů. Soubory od nového výrobce odpovídají požadavkům na delší palivové kampaně. Ty budou v Dukovanech nově trvat 16 a v Temelíně 18 měsíců. Podle předpokladů by se díky tomu po roce 2030 měla zvýšit průměrná roční výroba z jaderných zdrojů ze současných zhruba 30 terewatthodin (TWh) na úroveň 32 TWh.

V současnosti v jihočeském Temelíně fungují dva jaderné bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW). Od začátku letošního roku zatím vyrobily 6,7 TWh elektřiny. Další čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 MW, jsou v Dukovanech.