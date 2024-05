FT: Řada západních firem zůstává v Rusku navzdory dřívějším plánům na odchod

Řada západních podniků, včetně firem Products, a Reckitt, stále zůstává v Rusku, a to navzdory dříve ohlášeným plánům na odchod z tohoto trhu. Důvodem jsou rostoucí překážky pro opuštění Ruska, ale i fakt, že aktivita ruských spotřebitelů se zotavuje. Informuje o tom dnes na svých internetových stránkách list Financial Times (FT).



Podle Kyjevské ekonomické školy (KSE) zůstává v Rusku téměř 2200 nadnárodních společností, zatímco kolem 1600 firem své ruské aktivity ukončilo či omezilo. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 řada západních podniků avizovala, že se z ruského trhu stáhne. Moskva ale postupně přicházela s opatřeními, která náklady na odchod z Ruska zvyšovala. Zavedla například povinnou 50procentní slevu na aktiva prodávaná ruským kupcům, která jsou ze zemí, jež Moskva považuje za znepřátelené, a také minimálně 15procentní "daň z odchodu", připomíná FT.



Některým západním podnikům plánujícím odchod z Ruska, například dánskému pivovaru Carlsberg, ruské úřady jejich aktivity zabavily, což vyvolalo znepokojení u ostatních firem. Podle FT je navíc čím dál obtížnější najít ruské kupce, kteří jsou přijatelní pro prodávající stranu i pro Moskvu a jejichž zapojení by neporušovalo západní sankce.



Francouzský dodavatel průmyslových plynů v září 2022 oznámil, že podepsal předběžnou dohodu o prodeji ruských aktivit skupině místních manažerů, kteří tyto aktivity řídili. Dohoda však nezískala souhlas ruské vlády.



Britský výrobce kosmetiky zahájil proces prodeje ruských aktivit a obdržel nabídky na jejich koupi. Nakonec se však rozhodl, že tyto nabídky nepřijme. Také britský výrobce spotřebního zboží Reckitt nadále působí v Rusku, ačkoli už v dubnu 2022 ohlásil plán převést ruské aktivity na jiného majitele. "Nadále zkoumáme možnosti, situace se však zkomplikovala," řekl listu Financial Times šéf podniku Kris Licht.



Alexandra Prokopenková z organizace Carnegie Russia Eurasia upozornila, že rostoucí mzdy a překvapivě příznivý hospodářský vývoj v Rusku vedly k růstu spotřebitelských výdajů. Tím se zvýšila atraktivita ruského trhu pro západní podniky.



"Pokud se stáhneme z Ruska, oni si vezmou naše značky. Nemyslím si, že je to dobrý obchod," řekl listu Finacial Times letos v březnu člen správní rady britského výrobce spotřebního zboží Unilever Nelson Peltz.