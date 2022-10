Jak drahá bude "trussenomika"? Podle nové prognózy čeká Británii recese, i když nemusela

Krátké působení Liz Trussové v úřadu ministerské předsedkyně Británie britská ekonomika poměrně odnese. Podle odhadů Bloomberg Economics bude hrubý domácí produkt Británie v příštím roce o zhruba 2 procenta menší vzhledem k prognóze předtím, než britská vláda představila 23. září kontroverzní daňové škrty.

To by znamenalo, že se britská ekonomika ubírá pro příští rok k poklesu o 1,4 procenta. Ještě začátek září se přitom předpovídal růst o 0,5 procenta.

“Jak fiskální, tak monetární politika budou zřejmě unisono utažené, protože Británie se pokouší vydobýt si zpět důvěru na finančních trzích,” konstatovali ve své zprávě Dan Hanson, Jamie Rush a Ana Andrade. “Výsledkem bude pravděpodobně recese podobná té, kterou známe z 90. let minulého století,” uvedli analytici.

Nejvíce to bude britskou ekonomiku pravděpodobně bolet ve druhém čtvrtletí příštího roku.

A aby toho nebylo málo, předpovídá Bloomberg Economics na duben vzestup inflace na 12 procent. Bank of England tak bude muset zvýšit svoji hlavní úrokovou sazbu do května až na 4,25 procenta. Nyní je na 2,25 procenta.

Když končící premiérka Liz Trussová zveřejnila své ekonomické plány, propadla se libra na rekordní minimum vůči dolaru a náklady na vládní půjčky prudce vzrostly. Investory vyděsilo, když bývalý ministr financí Kwasi Kwarteng slíbil výrazné snížení daní, aniž by řekl, čím výpadek příjmů hodlá nahradit. Před takovým krokem v létě, kdy se ucházel o post šéfa Konzervativní strany, varoval Rishi Sunak, který byl v pondělí zvolen lídrem britských toryů a s nejvyšší pravděpodobností se stane britským premiérem.

Nový ministr financí kancléř Jeremy Hunt minulý týden ve snaze stabilizovat finanční trhy stáhl téměř všechny daňové škrty ohlášené Trussovou. Trhy ale zůstaly nervózní. V pátek libra klesla až na 1,11 dolaru a vládní náklady na půjčky uprostřed pokračující politické nejistoty a nových varování o britské ekonomice vzrostly.

Dvaačtyřicetiletý Sunak, kterého britská Konzervativní strana v pondělí potvrdila jako svého nového lídra, je prvním premiérem s indickými kořeny, který stane v čele Británie. Je také jedním z nejbohatších politiků ve Westminsteru a nejmladším ministerským předsedou za posledních 200 let.

Sunak během svého prvního veřejného vystoupení krátce poté prohlásil, že Británie „stojí před hlubokou ekonomickou výzvou“ a potřebuje stabilitu a jednotu, kterou se zavázal zajistit.

IN FULL: Incoming prime minister Rishi Sunak warns that the UK faces "a profound economic challenge," vowing to serve with "integrity and humility" and deliver "stability and unity"



Latest updates: https://t.co/9sfWfh3EgS pic.twitter.com/kTzYEiUUMi