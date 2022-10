Expert citi radí: Nadvážit finanční tituly, technologie a dokonce i britské akcie

Rob Buckland působí jako hlavní akciový stratég v a na Bloombergu hovořil o svém pohledu na některé sektory na americkém akciovém trhu. Začal finančními tituly a bankami, které jsou podle něj ovlivněny dvěma hlavními protichůdnými faktory. Na jednu stranu totiž dochází k růstu sazeb, což by mělo zvyšovat ziskovost těchto firem. Na stranu druhou je tu ale možnost, že slábnoucí ekonomika bude zhoršovat kvalitu úvěrových portfolií a aktiv.



Finanční instituce a jejich hospodaření ovlivňuje i vývoj na dluhopisových trzích. Ty jsou v USA volatilní, dvojnásob to platí o Velké Británii. Stratég to spojuje s celkovým prostředím rostoucích sazeb. S tím, že se jejich růst očekával, ovšem ne tak prudký. Právě toto překvapení vytváří vlny volatility. Celkově pak expert doporučuje finanční sektor nadvážit a podobný je jeho pohled i na technologie.

Buckland připomněl, že technologické akcie jsou citlivější na pohyb sazeb. Projevovalo se to i tím, o co více klesl kvůli sazbám Nasdaq ve srovnání s indexem S&P500. Nyní se ale podle experta již začíná situace měnit a důvodem jsou i zisky velkých technologických společností. Ty totiž v sobě mají „určitý defenzivní prvek“, což by mělo být patrné ve srovnání s tím, jak se slabší ekonomika promítne do zisků cykličtějších sektorů.

Za kontroverzní pak stratég považuje své doporučení nadvážit britské akcie. Je totiž podle něj dobré rozlišovat mezi britskými dluhopisy a akciovým trhem. A u něj si uvědomit, že většina zisků generovaných firmami na tomto trhu je generována v zahraničí. Britský akciový trh je tak spíše trhem globálním a ne britským. „U dluhopisů je to ale samozřejmě úplně jiný příběh.“ Kontinentální Evropě stratég zase tolik nefandí, protože „je mnohem blíže problémům“.



Ohledně globálních akcií Buckland uvedl, že na začátku roku se obchodovaly s PE až u devatenácti, nyní ale poměr cen a zisků klesl ke třinácti, což je podle něj odpovídající. K tomu ovšem stratég dodal, že „nyní jsou zřejmě správně ceny, tedy ono P, ale ještě ne zisky, tedy E.“ Tím narážel na možný útlum v ziskovosti obchodovaných firem.



