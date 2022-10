Bývalý ministr financí Rishi Sunak je lídrem britských konzervativců a stane se novým premiérem. Libra posílila

Britská Konzervativní strana dnes potvrdila Rishiho Sunaka jako svého nového lídra, zároveň se stane novým premiérem Spojeného království. Dvaačtyřicetiletý Sunak je prvním premiérem s indickými kořeny, který stane v čele Británie. Je také jedním z nejbohatších politiků ve Westminsteru a nejmladším ministerským předsedou za posledních 200 let. Finanční trhy uklidnilo, že se Sunak s největší pravděpodobností stane novým britským premiérem. Libra, která se vůči dolaru minulý měsíc propadla na minimum, přechodně nabrala zisky, vzhůru zamířily i britské akcie. Vládní náklady na půjčky zůstávají nižší.



"Můžu potvrdit, že jsme obdrželi jednu platnou nominaci a Rishi Sunak je tímto zvolen lídrem Konzervativní strany," oznámil krátce po 15:00 SELČ Graham Brady, předseda Výboru 1922 sdružujícího konzervativní zákonodárce. Sunak zhruba o půl hodiny později před členy výboru předstoupil s neveřejným proslovem, v němž podle britských médií za své základní priority označil stabilizaci britského hospodářství a splnění slibů, které konzervativci dali voličům v roce 2019. Odmítl údajně také možnost nových voleb, po nichž volá britská opozice.



Sunak dnes v souboji o lídra konzervativců vyhrál poté, co jeho protikandidátka Penny Mordauntová z klání odstoupila. V čele země Sunak nahradí dosavadní premiérku Liz Trussovou, která ho letos na počátku září předstihla v obdobné volbě do čela konzervativců.



O sestavení vlády nyní nového šéfa konzervativců požádá král Karel III., podle britských médií by tak panovník mohl učinit už v úterý. Rezignaci Trussové přijme panovník, který je nyní na cestě do Londýna, dnes nebo v úterý.



"Vybrali jsme si nového premiéra. Jde o historické rozhodnutí, které znovu ukázalo, jak rozmanitá a talentovaná naše strana je. Rishi má mou plnou podporu," uvedla jen několik minut před vyhlášením výsledků nominací Mordauntová. Podle BBC nebo listu The Telegraph měla Mordauntová v tu dobu přes 96 hlasů, na potřebných 100 ale nedosáhla. Přesto, když zhruba o půl hodiny později vstoupila do místnosti, kde se sešel konzervativní výbor, přivítalo ji bouřlivé bouchání pěstmi o stoly - tradiční gesto souhlasu konzervativců.

Libra odpoledne přidávala k dolaru 0,1 procenta na 1,1311 USD, později zitsky redukovala na 1,1303 USD. Hlavní index britských akcií FTSE 100 vykazoval růst o 0,6 procenta. Když končící premiérka Trussová zveřejnila své ekonomické plány, propadla se libra na rekordní minimum vůči dolaru a náklady na vládní půjčky prudce vzrostly. Investory vyděsilo, když bývalý ministr financí Kwasi Kwarteng slíbil výrazné snížení daní, aniž by řekl, čím výpadek příjmů hodlá nahradit. Právě Sunak před takovým krokem v létě, kdy se ucházel o post šéfa Konzervativní strany, varoval.

Vývoj kurzu britské libry k dolaru od začátku roku do 22. října:





Sunak je již třetím premiérem, který letos stane v čele britské vlády. Nejprve v červenci po řadě skandálů rezignoval Boris Johnson, kterého po dlouhé volbě nahradila v čele vlády Trussová. Na premiérském postu ale nezůstala ani dva měsíce, její mandát tak je nejkratší v historii. O lídrovi Konzervativní strany, a tedy i o dalším premiérovi v nové volbě rozhodovalo 356 konzervativních poslanců.



Předseda vlády Petr Fiala (ODS) věří tomu, že Sunak bude v nové pozici úspěšný, a těší se na pokračování "excelentní spolupráce" České republiky a Británie. Uvedl to dnes na twitteru.

— Petr Fiala (@P_Fiala) October 24, 2022

"Gratuluji Rishimu Sunakovi k vítězství ve volbě lídra. Věřím, že jakožto premiér ve svém odpovědném úkolu uspěje, a těším se na pokračování excelentní spolupráce mezi Českou republikou a Spojeným královstvím," poznamenal Fiala.