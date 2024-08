JPMorgan zvyšuje šanci na recesi v USA na 35 % do konce letošního roku

nyní očekává 35% šanci, že se americká ekonomika do konce tohoto roku dostane do recese, oproti 25% na začátku minulého měsíce. A do poloviny roku 2025 vidí pravděpodobnost recese na 45 %. Americké zprávy „naznačují prudší oslabení poptávky po pracovní síle, než se očekávalo, a první známky propouštění pracovních sil,“ napsali ve středu ve zprávě klientům ekonomové z pod vedením Bruce Kasmana.



"Toto mírné zvýšení naší pravděpodobnosti rizika recese kontrastuje s podstatnějším přehodnocením na výhledu úrokových sazeb," napsali Kasman a jeho kolegové. nyní vidí jen 30% šanci, že Fed udrží úrokové sazby „dlouhodobě vysoké“ ve srovnání s pravděpodobností 50-50 ještě před dvěma měsíci. Vzhledem ke klesajícím inflačním tlakům v USA očekává, že Fed v září a listopadu sníží sazby o půl procentního bodu. Pokud by skutečně došlo k „americké/globální recesi“, tak by to „téměř jistě vyvolalo prudké a okamžité uvolnění“ měnové politiky centrálních bank, napsali také ekonomové .



Zpráva o pracovních místech z minulého pátku ukázala, že nábor v USA výrazně zpomalil, zatímco míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,3 %, což je nejvíce za téměř tři roky. Růst míry nezaměstnanosti způsobil, že její tříměsíční klouzavý průměr překonal 12měsíční minimum o půl procentního bodu. Podle pravidla Sahmové (podle bývalé ekonomky Fedu Claudie Sahm) to znamená, že přijde recese.



Ekonom Michael Feroli očekává půlbodové snížení sazeb v září a listopadu, následované čtvrtbodovým snížením na každém dalším zasedání. Ale i když je tu podle Feroliho před příštím zasedáním 18. září „silný důvod jednat“, tak předseda Fedu Jerome Powell možná nebude chtít „přilít olej do ohně v tomto létě plném událostí," napsal.



Minulý pátek přepracovali své prognózy americké měnové politiky také ekonomové z , , a poté, co údaje ukázaly, že míra nezaměstnanosti v USA v červenci opět vzrostla. Všichni očekávají dřívější, větší nebo vícečetné snížení úrokových sazeb.



Ekonomové očekávají půlbodové snížení sazeb Fedu v září a listopadu a čtvrtbodové snížení v prosinci, když původně na všech třech zasedáních předpovídali čtvrtbodové snížení. Poté, na každém zasedání až do poloviny roku 2025, podle nich Fed sníží sazby o čtvrtinu bodu, čímž se pásmo pro úrokové sazby zvýší na 3 % až 3,25 %, předpověděli Veronica Clark a Andrew Hollenhorst. A ekonomové společností , a TD Securities navýšili očekávané snížení sazeb o třetí čtvrtprocentní pokles v listopadu.



A i nová pravděpodobnost rizika recese z pera navazuje na podobný krok , která nyní vidí 25% pravděpodobnost recese v příštím roce.



"S výhodou zpětného pohledu je snadné říci, že Fed měl minulý týden sazby snížit," napsal Feroli z . "I kdyby se oslabení podmínek na trhu práce odteď do budoucna zmírnilo, byl by Fed stále nejméně o 100 základních bodů v ofsajdu, pravděpodobně o více."



Úrokové swapy ukazují, že obchodníci očekávají v září více než 70% šanci na půlbodový pokles sazeb a do konce roku naceňují snížení celkem asi o 119 bazických bodů. Vrací se tak mezera ze začátku roku mezi očekáváním trhu a mediánové prognózy Fedu, která je z června nastavena na letošní očekávané snížení sazeb o 25 bps.



Zdroj: Bloomberg