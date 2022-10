Britská vláda bojuje o důvěru trhů. Zruší plánované daňové škrty, posiluje libra a klidní se dluhopisy

Britská vláda zruší téměř všechny plánované daňové škrty, které před třemi týdny představil kabinet konzervativní premiérky Liz Trussové a které znepokojily trhy. Oznámil to dnes nový britský ministr financí Jeremy Hunt. Libra po jeho oznámení posiluje vůči dolaru, výnosy vládních dluhopisů naopak oslabují.



Ve snaze uklidnit rozbouřené finanční trhy Hunt prohlásil, že ruší "téměř všechny" daňové škrty oznámené minulý měsíc, a naznačil, že se chystají škrty ve veřejných výdajích. Hunt uvedl, že plánované snížení základní sazby daně z příjmu o jeden procentní bod, které mělo vstoupit v platnost příští rok, se neuskuteční.



"Rozhodl jsem, že základní sazba daně z příjmu zůstane na úrovni 20 procent, a to na dobu neurčitou, dokud ekonomické okolnosti neumožní její snížení," řekl Hunt. "Společně s rozhodnutím nesnižovat daň z příjmů právnických osob a obnovením nejvyšší sazby daně z příjmu přinesou opatření, která jsem dnes oznámil, každý rok přibližně 32 miliard liber (přes 909 miliard Kč)," dodal.

Graf: Vývoj kurzu britské libry k americkému dolaru

Zdroj: Patria.cz



Britský ministr financí dále ohlásil omezení cenového stropu energií, které mělo pomoci domácnostem. Místo dvouletého trvání bude omezení v dubnu přezkoumáno. "Pod vedením ministerstva financí provedeme přezkum způsobu podpory účtů za energie po dubnu příštího roku. Cílem je navrhnout nový přístup, který bude daňové poplatníky stát podstatně méně, než se plánovalo, a zároveň zajistí dostatečnou podporu těm, kteří ji potřebují," uvedl.



Hunt ve funkci v pátek vystřídal Kwasiho Kwartenga. Původně měl vystoupit až za dva týdny. Nyní se snaží zabránit ztrátě důvěry investorů ve vládu Trussové a propadu na trhu s dluhopisy, který začal 23. září, kdy Huntův předchůdce oznámil sérii snížení daní.



Kwarteng však tehdy neřekl, jak tyto výpadky v příjmech do státní pokladny nahradí. Plán daňových škrtů vyděsil finanční trhy, investoři ve velkém prodávali britské státní dluhopisy a britská libra prudce klesla. Britská centrální banka kvůli tomu přikročila k intervenci, což činí jen výjimečně. Upozornila, že bez jejího okamžitého zásahu by do několika hodin zkrachovaly britské penzijní fondy.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5566 -0.1367 24.6117 24.5424 CZK/USD 25.1875 -0.3876 25.2925 25.1700 HUF/EUR 418.6826 0.1796 419.2814 416.1936 PLN/EUR 4.8125 0.0593 4.8390 4.8077

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0205 0.3900 7.0372 6.9907 JPY/EUR 145.0760 0.3830 145.2060 144.6180 JPY/USD 148.8050 0.1009 148.8930 148.4335

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8628 -0.7192 0.8665 0.8622 CHF/EUR 0.9763 -0.1922 0.9778 0.9743 NOK/EUR 10.3394 -0.1974 10.4139 10.3288 SEK/EUR 10.9942 0.1006 11.0151 10.9710 USD/EUR 0.9749 0.2818 0.9770 0.9724

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6000 -0.6969 1.6137 1.5964 CAD/USD 1.3806 -0.5536 1.3839 1.3789