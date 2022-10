Britská premiérka Liz Trussová rezignuje. Nový lídr by měl být znám do týdne

Britská premiérka Liz Trussová oznámila rezignaci. Na své postu zůstane do nalezení nástupce, volby nového lídra. To by se mělo odehrát na horizontu jednoho týdne, uvedla s tím, že v tomto duchu hovořila s králem. Trussová to uvedla v krátkém prohlášení dnes od 14:30 našeho času. Rezignace je vyvrcholením vládní krize, kterou v posledních dnech prohloubily ekonomické reformní plány, od nichž byla Trussová nucena postupně ustoupit.

"Trussová: Byla jsem zvolena s mandátem pro změnu, naší vizí je ekonomika s nízkým zdaněním. S ohledem na současné okolnosti tento mandát nemohu naplnit a rezignuji," uvedla.

„Bohužel to vypadá, že musíme změnit vůdce,“ cituje ČT24 Gary Streetera, jednoho z deseti poslanců konzervativní strany, který Trussovou veřejně k rezignaci vyzval. „Strana musí urychleně obnovit disciplínu, vzájemný respekt a týmovou práci, pokud chceme dobře řídit Spojené království a vyhnout se drtivé porážce v příštích volbách,“ cituje. Stejného názoru je zde ČT24. „Mělo být jasné, že nemá schopnosti vést naši stranu, a nemyslím si, že se o vedení vůbec měla ucházet,“ řekl Blunt, který premiérku k rezignaci veřejně vyzval jako vůbec první konzervativní poslanec.



Agentura Bloomberg ve středu uvedla, že by po ministryni vnitra Suelle Bravermanové mohla rezignovat i ministryně obchodu Kemi Badenochová. Ta ale později tyto spekulace vyvrátila. Trussovou naopak podpořila ministryně dopravy Anne-Marie Trevelyanová. Konzervativní strana podle ní „stojí pevně po boku“ Liz Trussové a vláda podle ní nadále pracuje na realizaci svého programu.

Rezignace je vyvrcholením vládní krize, kterou v posledních dnech prohloubily ekonomické reformní plány, především daňové škrty, od nichž byla Trussová nakonec nucena postupně ustoupit. Navzdory tomu, že se za své chyby omluvila a vyměnila v čele resortu financí Kwasiho Kwartenga za Jeremyho Hunta, nepodařilo se jí uklidnit nevoli ve vlastní straně.



Trussová rezignovala bezprostředně po jednání s nejvyššími představiteli Konzervativní strany, konkrétně s vicepremiérkou Coffeyovou, předsedou strany Jakem Berrym a předsedou vlivného Výboru 1922 Grahamem Bradym.



Mezi jmény, které by mohly Trussovou ve funkci nahradit, jsou například Rishi Sunak a Penny Mourdantová - oponenti Trussové ve vnitrostranické volbě premiéra letos v létě. Ministr financí Hunt se podle informací britského deníku Daily Mirror o funkci ucházet nebude.

Aby mohlo být za běžných okolností hlasování zahájeno, musí předseda Výboru 1922 Graham Brady obdržet příslušný dopis od patnácti procent poslanců, což je nyní 54. Podle stranických pravidel nemůže premiér čelit hlasování o nedůvěře, dokud není rok ve funkci. V praxi by se však hlasování o důvěře pravděpodobně uskutečnilo, pokud by na Bradyho vyvinul tlak dostatečný počet konzervativců ve sněmovně. Výbor 1922 je orgánem Konzervativní strany, který sdružuje poslance bez vládních funkcí a de facto řídí vnitřní fungování strany, vysvětluje ČT.

