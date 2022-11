Přeprodané akcie a spekulace z Číny přinesly růst; Nasdaq přesto zaznamenal nejhorší týden od ledna

Americké akciové trhy v závěru velice slabého týdne přece jen dokázaly nalézt určitou podporu, a tak umazaly část z hlubokých týdenních ztrát. Index S&P 500 sice přidal 1,36 %, ale za celý týden odepsal 3,35 %. Podobně si dnes vedl i technologicky laděný Nasdaq , který však za celý týden ztratil 5,65 %, a tak si připsal nejhorší týdenní ztrátu od ledna tohoto roku.



Těžko říct, zda k dnešní rally přispěla více krátkodobá technická přeprodanost trhu nebo fundament. Z fundamentálního pohledu měly potenciál hýbat s trhem čísla z amerického trhu práce, která ovšem ukázala pokračující sílu, což se v posledních týdnech a měsících investorům moc nezamlouvá. Silnější makrodata totiž uvolňují ruce Fedu pro další zvyšování sazeb. Americká ekonomika v minulém měsíci vytvořila 261 tisíc nových pracovních míst, zatímco průměrný analytický odhad činil pouze 195 tisíc. Investoři pozitivně reagovali na zprávy z Číny, kde se objevily spekulace, že tamní vláda zvažuje zrušení pokutového systému aerolinek při „dovozu“ Covidu do země. To by mohlo být první vlaštovkou v uvolňování čínské politiky nulové tolerance vůči viru Covid-19. Tyto spekulace podpořily čínské akcie, když akcie Alibaba nebo rostly o více než 7 %.



Výsledky za minulý kvartál dnes představily například , Block, PayPal nebo DraftKings. Zatímco akcie Block přidaly přes 11 % a akcie posílily o 8,5 %, akciím PayPal se již tolik nedařilo, když odepsaly přes 1 %. Opravdovým propadákem se ale staly akcie společnosti DraftKings, které po zveřejnění slabého výhledu na rok 2023 oslabily takřka o 28 %.