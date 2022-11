Credit Suisse: Podvážit riziková aktiva

Akciový trh může růst v naději, že inflace výrazně klesne a Fed přestane zvedat sazby. My se domníváme, že ke snížení inflace skutečně dojde, ale ještě nějaký čas se nepřiblíží 2 %. Pro Bloomberg to uvedl Suresh Tantia z , podle kterého tak Fed během prvního čtvrtletí příštího roku zvedne sazby až k 5 %. „A to není pro riziková aktiva dobré.“



Tantia v souladu s výše uvedeným uvedl, že drží podvážené pozice na akciích, ale také na komoditách a měnách rozvíjejících se zemí. Tedy na typických rizikových aktivech. Nadšení expert nevyjadřoval ani ohledně čínských akcií. Situaci by tu podle něj změnilo opuštění politiky nulového covidu. Určité známky obratu k flexibilnějšímu přístupu se již objevují, ale oficiálně se Čína stále drží svého dosavadního přístupu.



Čínská ekonomika je podle stratéga také velmi slabá. Pokud se tedy neobrátí situace na straně pandemické politiky, trh nemovitostí zůstane v útlumu a ze strany vlády nepřijde další stimulace, čínské akcie „pravděpodobně půjdou zase dolů“. Neutrální pozice má pak na amerických dluhopisech s tím, že ty jsou nyní už atraktivnější než akcie. Ceny obligací totiž již odrážejí růstu sazeb někam k 5 %.



BofA v následujícím grafu ukazuje výsledky svého průzkumu mezi investory. Banka v komentáři píše, že nyní „všichni čekají nižší inflaci, ale ne každý čeká snížení sazeb v roce 2023.“





Zdroj: Twitter



Tantia míní, že Fed bude zvedat sazby až k 5 % a to znamená, že v příštím roce bude na světě „jen velmi málo ekonomik, kde budou sazby ještě výš.“ To bude mít své důsledky pro měnové kurzy, protože vysoké sazby v USA by měly podporovat sílu dolaru. Minimálně v první polovině příštího roku na tom nezmění nic ani vývoj v Číně, protože její ekonomika by se podle stratéga měla postupně otevírat až ve druhé polovině roku 2023.

Zdroj: Bloomberg