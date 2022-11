ECB zahajuje velké vysávání hotovosti. Banky splácejí miliardy z dotovaných úvěrů

Banky eurozóny mají ve středu splatit Evropské centrální bance téměř 300 miliard eur z úvěrů, uvedla v pátek ECB. Jde tak o největší vysátí hotovosti z finančního systému eurozóny v 22leté historii eura. Jde o součást snahy ECB bojovat s rekordně vysokou inflací v eurozóně. Kromě zvyšování nákladů na úvěry je to první krok ECB směrem k odlivu ještě většího množství likvidity v příštím roce tak, že sníží své dluhopisové portfolio v hodnotě několika bilionů eur.



ECB uvedla, že banky splatí 296 miliard eur z víceletého úvěru v hodnotě 2,1 bilionu eur, který si vzaly v rámci jejích cílených dlouhodobých refinančních operací (TLTRO), jakmile dostanou první příležitost tak učinit, tj. 23. listopadu. To je sice méně, než půl bilionu eur, které očekávali analytici, ale stále jde o největší odliv přebytečné likvidity od začátku záznamů v roce 2000. Týdenní sazba ESTR, která měří výpůjční náklady bank po splacení, po oznámení ECB klesla, stejně jako výnosy z dvouletých italských státních dluhopisů, byť jen krátce.



Představitelé ECB budou sledovat, jak trh tento náhlý pokles hotovosti stráví, aby posoudili, jak rychle mohou postupovat při stahování programu nákupu aktiv v hodnotě 3,3 bilionu eur, o kterém budou diskutovat na zasedání 15. prosince. "Tyto značné předčasné splátky redukují rozvahu eurosystému, a tím přispívají k celkové normalizaci měnové politiky, která je nezbytná k tomu, aby se inflace ve střednědobém horizontu vrátila zpět k cíli," uvedla na Twitteru členka Výkonné rady ECB Isabel Schnabel.





Jde o první okno pro dobrovolnou splátku, a tak analytici varovali, že se některé banky mohou rozhodnout počkat až do toho příštího, 21. prosince, aby měly lepší přehled o stavu své rozvahy před výsledky na konci roku. "Prosincové okno může znamenat ještě větší splátky," řekl Frederik Ducrozet, vedoucí makroekonomického výzkumu u Pictet Wealth Management, a odhaduje, že by se v tomto období mohlo splatit až 900 miliard eur . Přestože je listopadové předčasné splacení TLTRO dobrovolné, ECB banky pobídla k tomu, aby se těchto půjček zbavily, když jim podporu pro sazby minulý měsíc odebrala.Další oblastí, na kterou se ECB zaměřuje, jsou peněžní trhy, na kterých si banky půjčují na krátkou dobu mezi sebou. Těmto trhům politika ECB roky překážela, protože banky nemohly najít vysoce kvalitní dluhopisy , které by mohly použít jako zástavu k půjčkám, anebo k tomu neměly ani motivaci, když mohly jednoduše využít TLTRO na dotované půjčky.Antoine Bouvet, stratég ING, uvedl, že nižší než očekávané splácení „by zasadilo ránu naději na blízkou“ úlevu u nedostatku kolaterálu. On i Ducrozet uvedli, že pokud se banky dostanou pod tlak, bude ECB možná muset zavést nový nástroj dlouhodobého financování bank, i když za méně štědrých podmínek.

