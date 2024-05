UBS je poprvé od převzetí Credit Suisse v zisku. Výsledky podpořila investiční banka i správa majetku

Největší švýcarská bankovní skupina v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 70 procent na 1,8 miliardy USD (41,8 miliardy Kč). Hospodaření podpořily divize správy majetku a investiční banka. to dnes uvedla v tiskové zprávě. Banka je v zisku poprvé od převzetí svého konkurenta Credit Suisse loni v červnu.



Výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří čekali zisk 598 milionů USD. V předchozích dvou čtvrtletích banka vykázala ztrátu.



Investiční část banky zvýšila provozní zisk na 555 milionů dolarů z 492 milionů USD loni. V předchozím čtvrtletí měla divize ztrátu 190 milionů USD. Analytici nyní čekali zisk 398 milionů USD. Provozní zisk divize správy majetku sice klesl na 1,1 miliardy dolarů z 1,2 miliardy USD loni, proti předchozímu čtvrtletí však prudce vzrostl. V posledních třech měsících loňského roku provozní zisk činil 280 milionů USD.



Ve svém výhledu signalizovala, že měnící se prostředí úrokových sazeb centrálních bank začíná ovlivňovat zisky z poskytování úvěrů. Banka očekává za druhé čtvrtletí mírný pokles čistých úrokových výnosů v divizi správy majetku a pokles výnosů z úroků v divizi osobního a firemního bankovnictví.



Díky integraci se bance podařilo snížit náklady zhruba o jednu miliardu USD a do konce roku plánuje ušetřit dalších 1,5 miliardy USD. V březnu uvedla, že v příštích dvou letech odkoupí zpět své akcie za dvě miliardy USD.



UBS loni převzala banku Credit Suisse. Ta se dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu Credit Suisse v podobě jejího převzetí konkurentem .



Investoři jsou ohledně vyhlídek optimisté vzhledem k nízkým akvizičním nákladům a k obrovskému nárůstu aktiv, uvedla agentura Reuters. Akcie banky za poslední rok zpevnily zhruba o 40 procent. Očekává se, že letošní rok bude pro zásadní, protože se bude muset vypořádat s některými složitějšími fázemi integrace, jako je spojení oddělených informačně technologických systémů a právních celků a také migrace klientů z Credit Suisse do .