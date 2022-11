Plosser: Trhy hledají důvody pro monetární obrat, ale mýlí se

Obrat v politice Fedu není ještě namístě, inflace nezačala klesat, trh práce je silný. Pro Bloomberg to uvedl bývalý prezident Federal Reserve Bank of Philadelphia Charles Plosser. Trhy podle něj hledají všemožné důvody, proč by v monetární politice již mohl přijít obrat, ale tyto důvody nemají reálný základ. A směr, kterým se Fed nyní ubírá, je správný.

Ekonom poukázal na to, že inflace je stále vyšší než výnosy napříč výnosovou křivkou. O monetární restrikci se tak podle něj stále nedá hovořit. Sazby tudíž musí dál růst a Plosser odhaduje, že se dostanou někam mezi 5 – 6 %, „možná i více v závislosti na tom, kam se inflace v následujících měsících dostane.“

„Fed ví, že nemůže zastavit, nemá moc velkou volbu,“ míní ekonom. Trh práce podle něj zůstává velmi silný a neexistují v podstatě žádné známky jeho ochlazování. To se může dostavit a Fed takový vývoj musí brát v úvahu, což ztěžuje jeho práci. Bloomberg k tomu dodal, že podle šéfa Fedu Powella se „cesta k měkkému přistání stále zužuje“. Plosser míní, že nikdo skutečně neví, zda monetární utahování a snaha o snížení inflace nakonec povede k recesi.

„Jay říká, že se s ohledem na vývoj inflace a na to, že stále neklesá, snižuje pravděpodobnost hladkého přistání,“ dodal ekonom. A zopakoval, že pokud se inflace nezačne snižovat, „Fed bude dál utahovat až do chvíle, kdy se tak stane.“ Bloomberg k tomu připojil predikce centrální banky, podle kterých by jádrová inflace u výdajů na osobní spotřebu měla v příštím roce klesnout z letošních 5 % na 3,4 % a v roce 2024 by se měla dostat na 2,3 %.

Bloomberg se ptal na to, zda se ve vedení Fedu nevytvářejí dva názorové tábory, kdy podle prvního je třeba dál zvyšovat sazby a podle druhého je nutné vzít v úvahu to, jak moc už sazby vzrostly a počkat na jejich efekt. Plosser odpověděl, že rozhodující je úroveň sazeb a to, kam až se musí dostat, aby skutečně působily restriktivně. To znamená, že „sazby se musí dostat nad inflaci, a to znatelně.“ Nejistota panuje ohledně toho, jak bude inflace reagovat na dosavadní zvýšení sazeb a jak moc se sazby musí dostat nad ni.

Zdroj: Bloomberg