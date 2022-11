Warren Buffett se drží strategie být 'chamtiví, až když se ostatní bojí'

Pro a jejího generálního ředitele Warrena Buffetta to byl krušný rok. Ve svém reportu 13F americké Komisi pro cenné papíry a burzu ze 14. listopadu zveřejnila společnost Berkshire investice do 50 akcií s kombinovanou tržní hodnotou k 30. září ve výši 296,1 miliard USD, přičemž ve třetím čtvrtletí otevřela tři nové akciové pozice.





Formulář 13F neuvádí přesně, kdy byly akcie koupeny. Přesto si Berkshire vybudovala svou pozici v objemu 4,1 miliard dolarů v Taiwan Semiconductor poté, co se polovodičový průmysl výrazně propadl. Výroba polovodičů je tradičně cyklický byznys a TSMC je největším výrobcem počítačových čipů na světě.



Akcie polovodičových firem se propadly, když investoři vnímali, že tato skupina začala cyklus poklesu. ETF iShares Semiconductor (SOXX) dosáhlo minima 14. října 2022, kdy za letošek kleslo o 44 %, načež do 14. listopadu vzrostlo o 25 %. V době, kdy SOXX dosáhl dna, byla Taiwan Semiconductor zasažena ještě tvrději – klesala o 46 %, což pravděpodobně odráželo napětí mezi Čínou a USA ohledně čínského nároku na Tchaj-wan.



Na své letošní minimum klesl Taiwan Semiconductor 3. listopadu, kdy byl za tento rok o 49 % níže. A Berkshire vystavěl svou pozici v TSMC někdy mezi 30. červnem, kdy akcie klesaly o 35 %, a 30. zářím, kdy klesaly o 41 %. A poté, co americký prezident Joe Biden po schůzce s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem řekl, že neočekává by se Čína rychle pokusila o invazi na Tchaj-wan, akcie TSMC 15. listopadu prudce stoupaly.



Zdá se, že Buffettovo načasování bylo skvělé a v souladu s částí dlouhodobé strategie, o které hovořil ve svém výročním dopise akcionářům. Buffett vysvětlil, že narušení trhů jsou nepředvídatelná. „Náš cíl je skromnější: Jednoduše se snažíme být bojácní, když jsou ostatní chamtiví, a chamtiví pouze tehdy, když se ostatní bojí,“ napsal.



Pozice, které Berkshire navýšila, prodala nebo upravila



Během třetího čtvrtletí navýšila Berkshire pozice na následujících akciích seřazené podle tržní hodnoty podílů k 30. září:





Berkshire během třetího čtvrtletí navýšila také pozice na Paramount Global a Celanese, jejichž hodnoty oproti 30. červnu k 30. září klesly o 22 %, resp. o 23 %. Naopak prodala všechny své akcie Store Capital. Tato pozice byla k 30. červnu oceněna na 385 milionů USD.



Zde jsou akciové pozice, které Berkshire částečně uprodala během třetího čtvrtletí:





Výkon Berkshire oproti benchmarku



Tento pětiletý graf ukazuje návratnost akcií třídy B společnosti Berkshire oproti benchmarku S&P 500 do 14. listopadu:





Celková pětiletá návratnost Berkshire byla o něco vyšší než u indexu S&P 500, což není nic, co by mělo vyvolávat pozdvižení. A kdybyste se podívali na stejný pětiletý graf ještě před rokem, kdy návratnost Berkshire byla 81 % a návratnost S&P 500 byla 136 %, mohli byste dokonce dojít k závěru, že Buffettova filozofie hodnotového investování je už zastaralá. Za poslední rok však index S&P 500 klesl o 14 %, zatímco akcie Berkshire třídy B vynesly 8,5 %.



Zdroj: MarketWatch