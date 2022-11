Investoři se obávají, že by se Čína mohla opět přiklonit k tvrdším omezením proti covidu. Futures klesají do červeného

Investoři se obávají, že Čína se po nových případech i úmrtí s covid-19 vrátí k přísným omezením Covid Zero. Francouzský prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z šíření protifrancouzské nálady v Africe. Velká Británie podle vyjádření vlády neusiluje o vztah s Evropskou unií, jako má Švýcarsko a futures jsou dnes červené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,3 %.



Město Š'-ťia-čuang s přibližně 11 miliony obyvatel vzdálené asi 300 kilometrů od hlavního města Pekingu, o kterém se říkalo, že je pokusným králíkem pro Čínu bez všech koronavirových omezení, pozastavilo školy a požádalo obyvatele, aby zůstali pět dní doma. Jde tak o potenciální znamení, že se úředníci vracejí k přísnějším omezením Covid Zero. Tento krok přišel týden od té doby, co Čína vydala sadu pokynů ohledně většího zacílení přístupu ke Covidu. Peking reportoval o dalších dvou úmrtích s Covid, což také vyvolalo obavy z návratu tvrdších omezení.



Francouzský prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z „dravé“ strategie, která má podpořit protifrancouzské nálady v Africe, kde Francie v posledních letech utrpěla vojenské neúspěchy a ztratila vliv. Na summitu frankofonních národů v Tunisku Macron poznamenal, že třem čtvrtinám lidí žijících na africkém kontinentu je dnes méně než 25 let, což znamená, že nikdy nepoznali francouzskou kolonizaci. Přesto je minulost „využívána mnoha cizími mocnostmi, které se snaží využít svého vlivu,“ řekl francouzský vůdce.



Spojené království neusiluje o vztah s Evropskou unií, jako má Švýcarsko, uvedla vláda Rishiho Sunaka a reagovala tak na zprávu Sunday Times. List uvedl, že vysocí vládní představitelé plánují v příštím desetiletí přivést Británii na cestu k užším ekonomickým vazbám s unií, podobným těm, kterým se těší Švýcarsko. Švýcarsko je členem Evropského sdružení volného obchodu, které se podílí na jednotném trhu s většinou zboží. Musí však také akceptovat volný pohyb pracovních sil, regulace trhu EU a odvádět roční platby do rozpočtu unie.



Kryptoměny pokračují v poklesu, zatímco správci probírají trosky po bankrotu FTX a zjišťují, že tato kryptoburza dluží největším věřitelům 3,1 miliardy dolarů.