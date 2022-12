Čínská data dalším varováním. Evropské akcie pod tlakem

Americké trhy si začaly více všímat rizika recese stejně jako malého prostoru pro pomoc ze strany Fedu. Evropské akcie zůstávají relativně odolné, ale zdejší trhy se také už začaly sunout níž. Dnes zatím vidíme největší ztráty na nizozemském AEXu (-0,6 pct).



Negativní impulsy přicházejí zejména od výhledů pro příští rok, se kterými přicházejí velké bankovní domy, respektive od prohlášení jejich představitelů. Pozornost však poutá také Čína. Na jednu stranu doznívá pozitivní efekt uvolňování proticovidových opatření, na stranu druhou ovšem data z čínské ekonomiky nevypadají dobře. Po slabých PMI se dnes přihlásil zahraniční obchod. Ten zemi přinesl menší přebytek, a především ukázal prudší propad vývozu i dovozu, než se čekalo. Přibývá tak evidence, že obavy z hospodářské kondice ve třech hlavních ekonomických oblastech světa jsou na místě.



Západní data zastupuje německá průmyslová výroba, jež potěšila říjnovou stagnací i pozitivní revizí září. Efekt na trhy však bude malý, stejně jako v případě finálního HDP za 3Q v eurozóně.



Dluhopisům se celkově docela daří, a to hlavně na krátkém konci křivky. Eurodolar sice stlačila níž vyšší averze k riziku, ale pár se má tendenci během dopoledne zvedat zpět k 1,0500.



Koruna přechází bez reakce další špatná data z české ekonomiky. Průmyslová výroba se v říjnu nezvedala tak rychle, jak se předpokládalo, a to stlačilo hlouběji do záporu saldo zahraničního obchodu. I přesto se kurz koruny k euru zvedl nad 24,30 pouze nepatrně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3240 -0.0017 24.3421 24.3078 CZK/USD 23.1955 -0.1829 23.2860 23.1725 HUF/EUR 409.2252 -0.6030 412.8500 408.6900 PLN/EUR 4.6967 0.0988 4.7014 4.6862

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3210 -0.0276 7.3306 7.2864 JPY/EUR 144.2140 0.5701 144.2490 143.1680 JPY/USD 137.5520 0.4059 137.8560 136.7940

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8631 0.0248 0.8644 0.8614 CHF/EUR 0.9879 0.2453 0.9881 0.9837 NOK/EUR 10.5567 0.9476 10.5597 10.4532 SEK/EUR 10.9236 0.2593 10.9240 10.8902 USD/EUR 1.0484 0.1734 1.0497 1.0440

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4986 0.2398 1.4995 1.4888 CAD/USD 1.3697 0.3425 1.3700 1.3632