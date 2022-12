Rozbřesk: Maloobchod ukazuje na další propad spotřeby

Včerejší čísla z maloobchodu potvrdila, že čtvrtý kvartál bude pravděpodobně ve znamení pokračující recese, do které nás dostala vysoká inflace, prudký propad reálných mezd (v průměru skoro o 10 %) a z toho vyplývající slabá spotřeba domácností.



Říjnový maloobchod ukázal, že nominálně sice české domácnosti v obchodech kvůli vysoké inflaci utratí více peněz (meziročně o 7,4 %), reálně si však koupí výrazně méně (meziročně o 9,4 %). Ještě markantnější je toto porovnání s před-covidovým rokem 2019. Oproti němu utratí domácnosti v obchodech o více než 20 % více, reálně si však nakoupí oproti roku 2019 o 6,4 % méně.



V říjnu jsme navíc viděli, že slabé útraty nezasahují pouze prodejny s náročnějším zbožím a službami, ale prohlubuje se pokles tržeb například i v obchodech s potravinami (-7 % meziročně). Jediným pozitivním ostrůvkem tak v zásadě zůstávají pouze lékárny.



Celkově je říjnový maloobchod v souladu s našimi sázkami na pokles HDP ve čtvrtém kvartále tohoto roku o 0,6 % mezikvartálně. Předpokládáme, že vedle slabé spotřeby bude na přelomu roku české ekonomice navíc o něco méně pomáhat pro-exportně zaměřený průmysl. Celkově sice počítáme s mělčí recesí než Česká národní banka, rozdíl v našich odhadech ovšem nebude natolik velký, aby holubice v bankovní radě měnily názor na nastavení měnové politiky.



*** TRHY ***



Koruna

Jan Frait z ČNB sice včera v rozhovoru připouštěl možnost dalšího růstu sazeb, pokud by velké centrální banky nezvyšovaly sazby dostatečně, za nás je však tato možnost i nadále spíše teoretická. Jednak proto, že poslední čísla z maloobchodu potvrzují další pokles spotřeby domácností, na který je obnovená bankovní rada v tuto chvíli relativně hodně citlivá. A i když uvolněnější globální měnové podmínky mohou bezesporu přispět k větší setrvačnosti inflace na hlavních trzích, okamžitý tlak na ČNB by vyvolal spíš opačný krok - překvapivě rychlé přitvrzení měnových podmínek (Fed, ECB), které by mohlo dostat opět pod tlak českou korunu.



Eurodolar

Averze k riziku stoupá a tak se eurodolar sesouvá níže, ačkoliv k tomu není zjevný důvod. Eurodolar a obecně dění na hlavních trzích by dnes odpoledne mohlo ovlivnit rozhodnutí Bank of Canada, která by měla zvýšit úrokové sazby. Pokud BoC zvedne sazby o 50bps (spíše než jen o 25bps), tak averze k riziku může dále růst, což (nepřímo) podpoří americký dolar proti euru.



Regionální Forex

Dnes odpoledne také zasedá polská centrální banka. Holubičí většina ve vedení NBP nemá důvod úrokové sazby měnit (čti zvyšovat), neboť poslední (listopadové) číslo dopadlo relativně dobře. Rovněž zlotý je vcelku stabilní, ačkoliv po očku sleduje, jak se vyvíjí kauza okolo možného zmrazení transferů ze strukturálních fondů EU pro Maďarsko (zde stále nebylo rozhodnuto a je možné, že bude vyjasněno až na summitu EU 19. prosince).



Akcie

Z indexů velké trojky byl nejslabším Nasdaq Composite, který se i včera propadl tentokrát o 2,0 %. Nejvíce odolným indexem je průmyslový Dow Jones Industrial Average, který klesl o 1,0 %. Ke společnostem, které táhly průmysl níže, se řadí ty z energetického sektoru, jenž oslabil o 2,65 %. Větší sešup ceny akcií zaznamenala Meta Platforms -6,79 %. Výprodeji na technologickém indexu se nevyhnuly ani akcie polovodičového sektoru, Nvidia -3,75 %, AMD -4,55 %, Intel -1,95 %, Micron Tech. -0,67 %. Akcie výrobců elektromobilů klesají již několikátým dnem, Tesla -1,44 %, Lucid Group -8,27 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,0 % (33.596 b.), S&P 500 o 1,4 % (3.941 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,0 % (11.014 b.).