Rozbřesk: Fed se bojí nezaměstnanosti a tak startuje padesátkou. Pro korunu povzbuzením

Fed dostál novinovým spekulacím a snížil napoprvé v tomto cyklu oficiální úrokové sazby o 50 bazických bodů. K agresivnímu snížení úrokových sazeb se Fed odhodlal ve světle narůstajících rizik na straně druhého z mandátu centrální banky, kterým je plná zaměstnanost. To je konec konců dobře patrné z nové kvartální prognózy, kde došlo k viditelnému nárůstu odhadované míry nezaměstnanosti na úroveň 4,4 %, přičemž cílem rekalibrace měnové politiky je tuto úroveň nepřekročit a ve střednědobém období ji dokonce nepatrně snížit.



Jinak pokud jde novou prognózu, tak její hodnota z pohledu odhadování dalších kroků Fedu nemá příliš relevantní. Šéf Fedu Powell na tiskovce totiž uvedl, že centrální banka se bude rozhodovat od zasedání k zasedání respektive, že snížení o 50 bazických bodů nenastavilo nové tempo pro další kroky. Pro zajímavost dodejme, že nová prognóza vidí jen dvě další snížení sazeb o 25 bazických do konce roku a v roce 2025 agregovanou redukci jen o dodatečných 100 bazických bodů. To vypadá při srovnání s tím co bylo a je započítáno ve výnosové křivce jako relativně jestřábí pohled. Ale zopakujme si zde, že čerstvá prognóza se může rychle stát cárem papíru - zejména pokud bude mít Fed pocit, že trh práce dále ochlazuje. A taková situace může například nastat již po zveřejnění zářijových oficiálních statistik z trhu práce na počátku října. Jinak řečeno aktuálně tolik oblíbený přístup centrálních bank, kdy je rozhodování činěno na základě posledních důležitých dat, je nyní vlastní i Fedu.

Na závěr dodejme, že ve stínu důležitého holubičího rozhodnutí o snížení sazeb tak trochu zůstaly dvě jestřábí odpovědi J. Powella, které nemusí hrát do karet některým finančním instrumentům, resp. trhům:

Za prvé, Powell dal vcelku jasně najevo, že snižování bilance Fedu a tedy odprodeje vládních a hypotečních dluhopisů budou pokračovat i v režimu snižování úrokových sazeb.

Za druhé, ačkoliv se šéf americké centrální banky opět zdráhal odpovědět, kde si myslí, že se nachází rovnovážná úroková sazba (pro Fed Funds), tak přesto utrousil, že má pocit, že je to významně výše než tomu bylo před pandemií (2,50 %). Připomeňme přitom, že nová prognóza nepatrně zvedla dlouhodobou rovnovážnou pro úrokovou sazbu Fedu již na 2,9 %.

Pikantní přitom je, že se mírná pozitivní revize rovnovážné sazby odehrála v okamžiku, kdy Fed agresivně zahájil cyklus uvolňování měnové politiky.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera před zasedáním Fedu mírně posilovala a obchodní seanci zakončila pod 25,10 EUR/CZK. Riziková aktiva v reakci na razantní snížení sazeb v USA víceměně setrvala na svém, což je pro korunu povzbuzující zpravou. Dozvuky rozhodnutí Fedu budou na trzích patrné i dnes.



Eurodolar

Fed nakonec včera z preventivních důvodů snížil úrokové sazby o agresivních 50 bazických bodů, což se ovšem v kurzu eurodolaru odrazilo jen relativně málo. Za umírněnou reakcí stojí jednak to, že dolarová výnosová křivka s něčím takovým počítala a jednak nová prognóza, která nastínila relativně opatrnou trajektorii snižování sazeb (jen 2x 25bps do konce roku).

Eurodolar se tedy obchoduje přibližně na úrovních, kde se nacházel před zasedáním Fedu. Trh se nyní může koncentrovat na další dvě důležitá zasedání centrálních bank, které jej mohou nepřímo ovlivnit. Dnes odpoledne to bude Bank of England a zítra ráno Bank of Japan.