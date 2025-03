Rozbřesk: Fed protahuje pauzu a zpomaluje tempo prodejů dluhopisů

Fed se nachází ve velmi choulostivé situaci, která nemohla být lépe demonstrována než prezentací nové (tj. březnové) kvartální prognózy. Na ní je zajímavé, že Fed sice provedl poměrně zásadní úpravu růstu a inflace ve stagflačním duchu, avšak nikterak nezasáhl do konsensuální projekce vývoje oficiálních úrokových sazeb pro následující tři roky. To lze v jistém smyslu interpretovat jako holubičí signál, jenž je navíc komunikačně podpořený tím, že v základním scénáři Fedu je pro-inflační šok brán jen jako dočasný s tím, že dlouhodobá inflační očekávání zůstanou ukotvena.



Druhým lehce holubičím signálem je pak reálný zásah do měnové politiky, který spočívá ve zpomalení tempa redukce bilance Fedu (neboli tzv. kvantitativního utahování). Aby Fed předešel možnému napětí na peněžním trhu, tak centrální banka od dubna hodlá prodávat dluhopisy již “jen” za 40 mld. dolarů měsíčně, přičemž aktuální prodeje činí 60 mld. dolarů. Šéf Fedu J. Powell se snažil na tiskovce tuto úpravu bagatelizovat v tom smyslu, že nejde o úpravu měnové politiky (čti restrikce), ale jen o technicky laděné opatření. Nicméně, zde je třeba vidět, že manipulace s bilancí je nyní již vcelku standardní nástroj měnové politiky (kdy její redukce lze považovat za restrikci). Na druhou stranu je ale třeba k tomuto tématu dodat, že podle Powella mezi centrálními bankéři panovala velká shoda ohledně toho, že není třeba tento proces (prodejů dluhopisů) přerušit či dokonce zastavit, jak to bylo popsáno v podrobném zápisu z diskuze z lednového zasedání FOMC.



Jak tedy dále, resp. jak dlouhá může být právě započatá pauza ve snižování amerických oficiální úrokových sazeb? Šéf Fedu Powell se samozřejmě snažil vyhnout odpovědi na přímou otázku směřující k možnému rozhodnutí na příštím – tedy květnovém – zasedání. Powell pouze uvedl, že s ohledem na velkou nejistotu v budoucí hospodářské politice, Fed nebude nikam pospíchat. Šéf centrální banky ovšem jedním dechem dodal, že vedení Fedu bude bedlivě sledovat především tvrdá data přicházející z ekonomiky. Ta prozatím podle Powella nevykazují výrazné změny směrem k horšímu, ale z tónu jeho přednesu na tiskovce vyplývá, že pokles ekonomické aktivity představuje nyní větší riziko, než eventuální (jednorázový) nárůst inflace.



*** TRHY ***



Koruna

Stabilita sazeb ČNB na blížícím se zasedání v příštím týdnu se zdá jako hotová věc. Po J. Seidlerovi se ve prospěch pauzy včera vyjádřil další člen bankovní rady Jan Kubíček. Podle něj je repo sazba již velmi blízko neutrální úrovně okolo 3,5 %. K případnému razantnějšímu snižování sazeb by mohlo dle Kubíčka dojít pouze tehdy, pokud by ekonomika výrazně zpomalila nebo inflace klesla pod očekávání centrální banky.

Koruna na jestřábí komentáře centrálních bankéřů v zásadě nereagovala a nadále se zatvrzele drží blízko 25,00 EUR/CZK.



Eurodolar



Eurodolar se sice včera v reakci na oznámení Fedu o zpomalení kvantitativního utahování (viz úvodník) vrátil nad hranici 1,09, kde se však neudržel, neboť trh reflektoval lehce jestřábí výrok šéfa Fedu Powella na jeho tiskovce, jenž avizoval, že centrální banka nebude se snižování sazeb pospíchat.

Každopádně i s ohledem na to, co včera Powell komunikoval, bude dobré sledovat důležitá americká konjunkturální data (což platí i o těch dnešních – viz kalendář). Pokud do hry dnes nezasáhne (geo)politika, tak eurodolar si musí dát pozor i na zasedání Bank of England, které může pohnout dolarem skrze pár GBP/USD.



Akcie

Americké akcie reagovaly na rozhodnutí Fedu o sazbách pozitivně a rostly. Akcie společnosti Intel reagovaly na zprávu, že člen představenstva Taiwan Semiconductor (TSMC) odmítl spekulace o tom, že by TSMC ve spolupráci s dalšími giganty z polovodičového sektoru plánovalo společný projekt, který by převzal a provozoval výrobní kapacity Intelu. Člen představenstva při dotazování před zákonodárci řekl, že může s jistotou říci, že představenstvo TSMC nikdy nediskutovalo možnost převzetí výrobních kapacit Intelu. Akcie Intelu tak včera oslabily o takřka 7 %. V porovnání s úterní závěrečnou cenou dokázaly akcie od začátku roku posílit o 29 %. Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +1,10 %, Nasdaq 100 +1,30 % a Dow Jones +0,92 %.