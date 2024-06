Rozbřesk: Nová prognóza Fedu v nečekaně jestřábím hávu

Americká centrální banka Fed po čase ukázala, že stále ještě v tomto cyklu umí zahrát na jestřábí notu. Navzdory relativně nízké květnové inflaci, zveřejněné jen několik hodin před zasedáním Fedu, se centrální bankéři rozhodli vepsat do nové prognózy pro letošek jen jedno (indikativní) snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Všeobecně se přitom očekávalo, že nová kvartální prognóza zobrazí pro rok 2024 redukce dvě. Nestalo se, přičemž šéf Fedu Powell tento jestřábí signál obhajoval tradiční frází o tom, že centrální bankéři chtějí mít jistotu, že se inflace pohybuje na udržitelné cestě směrem k dvouprocentnímu cíli.



Pokud jde o novou kvartální prognózu, tak zde se jestřábí překvapení neodehrálo na straně opatrnějšího přístupu ke snižování úrokových sazeb. Tím dalším byla prognóza jádrové inflace (deflátoru PCE). Podle ní tato Fedem preferovaná inflace měla až do konce roku měla stagnovat na úrovni 2,8 % meziročně, přičemž v roce 2025 Fed počítá s poklesem jen na 2,3 %. Neboli stále zůstat lehce nad cílem. Jde o poměrně pesimistický inflační výhled, který zjevně sází na velkou setrvačnost inflace. K tomu navíc dodejme, že tento - slovy J. Powella “konzervativní inflační výhled” - již reflektoval čerstvé květnové číslo o spotřebitelské inflaci, které bylo relativně nízké a někteří členové FOMC údajně upravili svoje odhady, kterými kontribuovali do této prognózy. Na závěr v čtení v nové prognóze k tomu dodejme, že došlo i na další jestřábí překvapení, za které lze považovat zvýšení dlouhodobé rovnovážné sazby Fedu z hodnoty 2,6 % na 2,8 %.

Šéf Fedu Powell během tiskové konference několikrát zopakoval, že politika centrální banky bude primárně závislá na příchozích datech, což je ovšem charakteristický rys americké měnové politiky dnešních dní. Novináři tudíž J. Powella logicky tlačili k tomu, aby jim poskytl indikátory (ať již na straně inflace či trhu práce), které rozhodnou o tom, kdy cyklus snižování sazeb odstartovat. Powell odmítl takové indikátory uvést, ale ve vzduchu jasně viselo, o jaká data jde.



O snižování sazeb rozhodnou nejbližší měsíční inflační údaje a oficiální měsíční statistiky z trhu práce (tj. payrolls a údaje o míře nezaměstnanosti). Pokud se ještě dvakrát zopakuje příznivý květnový inflační výsledek (což není úplně náš scénář) a tvorba nových pracovních míst náležitě zpomalí, tak si stále lze představit první snížení úroků i v září. V opačném případě si budeme počkat na start cyklu snižování sazeb až do posledního kvartálu tohoto roku.



TRHY



Koruna

Česká koruna lehce zpevnila a pokles květnové inflace tak na ni nezanechal nové trvalejší šrámy. Měnový pár se vrátil pod 24,70 EUR/CZK a korunu výrazněji neohrozila ani relativně jestřábí prognóza Fedu, která implikuje jen velmi opatrné snižování amerických sazeb. Do červnového zasedání centrální banky (27.6.) nepředpokládáme žádná klíčová domácí čísla (pokud výrazně nepřekvapí PPI) a v centru pozornosti tak budou eventuálně nové komentáře členů bankovní rady.



Eurodolar

Květnová inflační čísla v USA posloužila jako předkrm před včerejším zasedáním FOMC. Jak hlavní (beze změny), tak jádrový (+0,2 %) index spotřebitelských cen meziměsíčně zaostal za očekáváním růstu o 0,1 %, resp. 0,3 %, což mělo za následek pomalejší růst meziroční inflace na úrovni 3,3 % a 3,4 %, Americké trhy reagovaly prudkým poklesem výnosů a dolar utrpěl ztrátu vůči euru. Nicméně večerní zasedání Fedu se neslo v relativně jestřábím duchu (viz úvodník), takže dolaru se již podařilo částečně ztráty smazat, přičemž tento trend se může prodloužit i do dnešního dne. Příliv důležitých amerických dat bude pokračovat i dnes, kdy kromě pravidelných týdenních statistik bude zveřejněna i výrobní inflace.



Regionální Forex

Mexické peso po parlamentních volbách v Mexiku dostalo pod prodejní tlak, který generuje prozatím jen mírnou nákazu do střední Evropy. Citlivý vůči ní je primárně forint a zlotý, což jsou měny, které s MXN v posledních dnech silně korelují (korelace překračuje 50 %). Zranitelnější vůči nákaze je přitom jednoznačně forint, který má jednak slabší fundamenty a jednak se blíží i zasedání MNB, kde by opět mělo dojít ke snížení sazeb.